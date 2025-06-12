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İHA

Edirne’de kent merkezinde bir park gençler arasında çıkan yumruklu kavgaya sahne oldu.

Henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan iki grup genç, kısa sürede birbirine girdi.

Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında yaşanan kavga, bir kişinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, bir gencin diğerine art arda yumruklar savurduğu, ardından diğer gençlerin de kavgaya karıştığı görüldü.

VATANDAŞLAR HUZUR İSTİYOR

Mahalle sakinleri, parkta benzer olayların sık yaşandığını ve bu durumdan rahatsız olduklarını söyledi.

Ailelerin ve çocukların sıklıkla vakit geçirdiği parkta kavga ve tartışmaların huzuru bozduğunu belirten vatandaşlar, yetkililerden güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.

Mahalleli “Artık parka gelirken tedirgin oluyoruz. Sürekli kavga, bağrışma var. Burada çocuklarımızla huzurlu vakit geçirmek istiyoruz,” diyerek duruma kalıcı çözüm bulunmasını istedi.