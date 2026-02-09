Edirne'de Meriç Nehri'nin debisi düşüşe geçti: Taşkın riski yok

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Edirne Valisi Yunus Sezer, asayiş toplantısının ardından yaptığı açıklamada taşkın riski bulunan Meriç Nehri’nde debinin düşüşe geçtiğini ve şehir merkezi için şu an bir risk bulunmadığını söyledi.

Sezer, Meriç Nehri’nin saniyede yaklaşık bin 500 metreküp suyu yatak içerisinde taşıyabildiğini belirterek, "Son süreçte debi bin 300 metreküp seviyelerine kadar çıkmıştı. Şu an itibarıyla yaklaşık 800 metreküp seviyelerine kadar düştü" dedi.

Bulgaristan’daki duruma da değinen Sezer, Arda Nehri üzerindeki barajlarda doluluk oranının yüzde 125’e ulaştığını, gelen suyun savaklardan tahliye edildiğini ve tahliye miktarının da düşüşe geçtiğinin bildirildiğini aktardı.

MERKEZ İÇİN TAŞKIN RİSKİ BULUNMUYOR

Meriç Nehri’nin taşkın sahalarında bazı yapı ve hayvan ağıllarının bulunduğunu hatırlatan Sezer, bu alanlarda su baskını riskinin her zaman bulunduğunu ve vatandaşların jandarma aracılığıyla önceden uyarıldığını ifade etti.

Vali Sezer, Edirne merkeze bağlı Büyükdöllük-Tatar köyü mevkiinde yazlık seddede yırtılma meydana geldiğini, bölgede 10 ekibin sahada aktif olarak çalıştığını ve menfezler aracılığıyla kontrollü su tahliyesi yapıldığını belirtti.

Şehir merkezi için ciddi bir risk bulunmadığını vurgulayan Sezer, "Bin 500 metreküp seviyelerine kadar Meriç Havzası, şehir merkezi açısından taşkın riski oluşturmuyor" diye konuştu.