İzmir'de Buca Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 7 tutuklama

CHP'li belediyelerde yolsuzluk ve rüşvet operasyonları...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, Buca ilçesinde faaliyet gösteren bir yapı denetim firması sahibi ve çalışanlarının Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü personeline rüşvet verdikleri veya aracılık ettikleri iddia edildi.

Mevzuata aykırı yapı ve planların usulüne uygunmuş gibi gösterilerek ruhsat alındığı ve haksız kazanç elde edildiği suçlamasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

7 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü İ.B., belediye memuru C.B., belediye büro işçileri C.Ş. ve G.P., belediyede görevli mühendis M.G. ile yapı denetim firması sahibi C.S. ve firma çalışanı S.K. tutuklanırken, 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.