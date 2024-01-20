Edirne'de motosikletlerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecek Edirne'de etkili olan kar yağışı nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceği açıklandı.

AA & Ensonhaber

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada etkili olan kar yağışı nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına tedbir amaçlı izin verilmeyeceği ifade edildi.

Açıklamada, "İlimizde görülen olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik seyir ve can güvenliği için 20.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir sonraki duyuruya kadar motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin, trafiğe çıkışlarına tedbiren izin verilmeyecektir" denildi.

Kar yağışı şiddetlendi

Öte yandan kentin yüksek kesimlerinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde şiddetini artırdı.

Hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.