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Edirne'de KPSS sınavına giren kadın selfie uğruna sınava son anda yetişti

Edirne'de KPSS sınavına giren kadın selfie uğruna sınava son anda yetişti

Yurt genelinde birçok aday KPSS sınavı için okullara akın etti. Sınava geç kalanlar ve evraklarını unutanlarının yanı sıra sınava yetişmek yerine okul bahçesinde selfie yapanlar da dikkat çekti.