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- Edirne'de KPSS sınavına giren kadın selfie uğruna sınava son anda yetişti
Edirne'de KPSS sınavına giren kadın selfie uğruna sınava son anda yetişti
- 31.07.2022 - 14:14
- Güncelleme : 31.07.2022 - 15:06
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) bugün 81 ilde gerçekleştirildi.
Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulanırken 130 dakika süre verildi.
Öte yandan birçok ilden her sene olduğu gibi benzer görüntüler çıktı. Sınava geç kalanlar, kapılarda ağladı, girmek için yalvardı.
Sınava 2 dakika kala sefie yaptı
Edirne'de sınava girecek bir kadın, arkadaşı ile selfie yaparken görevlilerin geç kalacağı uyarısıyla son anda salona girdi.
Edirne'de KPSS sınavına giren kadın selfie uğruna sınava son anda yetişti VİDEO
Son anda yetişti
Bu sırada görevliler kadını uyararak, "Acele edin sınava 2 dakika kaldı" dedi.
DHA'nın aktarımına göre; Uyarının ardından koşarak sınavın yapılacağı bina önüne gelen kadın, belgesini gösterip arama yapılarak içeri alındı.