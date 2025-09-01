Edirne'deki sınır kapılarından 4 milyondan fazla gurbetçi geçiş yaptı

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz izinlerini geçirmek üzere Türkiye'ye geldi.

22 Haziran'dan itibaren kara yoluyla anavatana gelmeye başlayan gurbetçiler, izinlerinin bitimiyle yaşadıkları ülkelere dönüyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kolluk kuvvetleri temsilcileri, kaymakamlar ve kurum müdürleriyle gerçekleştirilen ağustos ayı asayiş toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu..

GURBETÇİ YOĞUNLUĞUNDA SON RAKAMLAR

Sezer, sınır kapılarında 22 Haziran'da başlayan gurbetçi yoğunluğunun, artık son kafilelerin dönüşe geçmesiyle bitmek üzere olduğunu belirtti.

Sezer, "Bu hafta son haftamız, artık dönüş trafiğinde iyiden iyiye azalma söz konusu. Bu sene özellikle gümrük kapılarımızda Ticaret Bakanlığımızın destekleri, İçişleri Bakanlığımızın destekleri, yine valilik olarak almış olduğumuz tedbirler, özellikle buradaki gişe sayılarının artırılması, yine karşı tarafımızda muhatabımız olan hem Bulgaristan'da hem de Yunanistan'da yöneticilerin hassasiyetiyle beraber bu sene güzel bir yıl geçirdik. Gurbetçilerimiz hem ülkemize girişte hem de ülkemizden bulundukları ülkelere dönüş noktasında zaman olarak oldukça kısa bekleme süreleriyle geçen bir sezonu geride bırakıyoruz" dedi.

"3 AYDA 4 MİLYON YOLCU GİRİŞ VE ÇIKIŞ YAPTI"

Vali Sezer, Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli ile Yunanistan’a açılan Pazarkule ve İpsala Sınır Kapısı'nda 22 Haziran’da başlayan süreçte, geride kalan 3 aylık giriş ve çıkış rakamlarını da paylaştı.

Sezer "Geride bıraktığımız dönemde toplamda 1 milyon 27 bin 696 araç dün itibariyle ülkemizde giriş ve çıkış yapmıştır. Günlük 14 bin 475 araç giriş ve çıkışı söz konusu. 4 milyon 96 bin 911 kişi de giriş ve çıkış yapmışlar hemşerilerimiz. Bu da özellikle girişte ve çıkıştaki pik yapan günlerde de ortalama bekleme süremiz bir saati bulmuş durumda. Diğer günlerde de 39 dakikayı bulmuş durumda" dedi.