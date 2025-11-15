Efkan Ala'dan Filistin Devleti'nin ilanının 37. yıl dönümü mesajı

- Efkan Ala, Filistin Devleti'nin ilanının 37. yıl dönümünü kutladı.
- Türkiye'nin Filistin halkının haklı davasını uluslararası platformlarda desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.
- Mesajını sosyal medyadan paylaştı.
Cezayir'de Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Başkanı Yasser Arafat 15 Kasım 1988'de Filistin Devleti'nin kuruluşunu ilan etti.
Bugün ise Filistin Devleti ilan edileli 37 yıl oldu.
"FİLİSTİN HALKININ DAVASINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da 37. yıl dönümünü kutladı.
Ala, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şu sözleri kullandı:
"Dost ve kardeş Filistin Devleti'nin kuruluşunun 37. yıl dönümü kutlu olsun. Türkiye olarak, Filistin halkının haklı davasını uluslararası platformlarda savunmaya devam edeceğiz."