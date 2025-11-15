Abone ol: Google News

Efkan Ala'dan Filistin Devleti'nin ilanının 37. yıl dönümü mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Filistin Devleti'nin ilanının 37. yıl dönümünde Türkiye'nin Filistin halkının haklı davasını uluslararası platformlarda desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Yayınlama Tarihi: 15.11.2025 15:26
Cezayir'de Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Başkanı Yasser Arafat 15 Kasım 1988'de Filistin Devleti'nin kuruluşunu ilan etti.

Bugün ise Filistin Devleti ilan edileli 37 yıl oldu.

"FİLİSTİN HALKININ DAVASINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da 37. yıl dönümünü kutladı.

Ala, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şu sözleri kullandı:

"Dost ve kardeş Filistin Devleti'nin kuruluşunun 37. yıl dönümü kutlu olsun. Türkiye olarak, Filistin halkının haklı davasını uluslararası platformlarda savunmaya devam edeceğiz."

