Meclis'teki taciz davasında 4 sanık tahliye edildi

Türkiye'nin yakından takip ettiği davada yeni gelişme...

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) taciz skandalı ortaya çıktı.

TBMM Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, olaya ilişkin alınan şikayet başvurusu ile soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Stajyer öğrencilere yönelik istismar davasında mahkeme, 5 sanığın tahliyesine karar verdi.

Kararda, sanıkların tutukluluk süresi ve kaçma şüpheleri bulunmadığı belirtildi.

Duruşma 15 Mayıs'a ertelendi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI UYGULANDI

Şahıslar hakkında, yeterli delillerin toplanmasına ve sabit ikametgahta oturmaları gerekçesiyle yurt dışı yasağı adli kontrol talebi uygulandı.

SORUŞTURMA AYNI GÜN BAŞLATILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat eden olay tarihinde 18 yaşından küçük dört mağdurenin, TBMM'de stajyer olarak bulundukları dönemlerde Meclis lokantasında çalışan Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Ramazan Ç. ve Recep S. tarafından taciz edildikleri iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatılmıştı.

İLK DURUŞMA 16 OCAK'TA GÖRÜLMÜŞTÜ

Davanın ilk duruşması, 16 Ocak'ta Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü.

TBMM'deki cinsel istismar davasında, tutuklu dört sanığın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanığın adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verilmişti.

Sonraki duruşma 9 Şubat'a bırakılmıştı.