Eğitim-İş Sendikası'ndan eğitimcilere, Ramazan etkinliklerini yapmama çağrısı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ramazan ayında özel bir etkinlik müfredatı açıklamış, okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerinde Ramazan ayı boyunca dini etkinlikler düzenleme kararını açıklamıştı.

Eğitim-İş Sendikası, eğitimcilere, Ramazan ayı etkinliklerine uymama çağrısı yaptı.

Eğitim-İş Sendikası, okullarda Ramazan etkinlikleri yapılmasının Anayasa ve mevzuata aykırı olduğunu ifade ederek, üyelerinin okullarda gerçekleşecek Ramazan etkinliklerine dair görevleri yerine getirmemesine karar verdiğini açıkladı.

EĞİTİM-İŞ SENDİKASI, EĞİTİMCİLERİN MEB'İN KARARINA UYMAMASINI İSTEDİ

Eğitim-İş Sendikası, "Eğitimdeki çöküş inanç üzerinden örtülemez: okul eğitimindir, inanç bireyin alanıdır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürürlükteki Anayasaya göre okullarımıza Ramazan ayı boyunca yapılmasını istediği etkinlikleri emir ve telkinde bulunması açıkça Anayasanın ilgasından başka bir şey değildir." diyerek, kendisine bağlı eğitimcilerden, MEB'in kararına karşı çıkarak, müfredatı yerine getirmemesini istiyor.

"EYLEM KARARI ALINACAKTIR"

"Sendikamız, üye öğretmenlerinin mesleki etik, pedagojik ilke ve anayasal sorumlulukları doğrultusunda hareket etmesini esas almaktadır. Bu kapsamda, söz konusu uygulamaya katılım göstermeme yönünde bir eylem kararı alınacaktır." diyen sendikanın konu ile ilgili açıklamalarında satır başları şöyle:

Etkinlik adı altında aile katılımı, gözlem formları ve raporlama süreçleri de ayrıca sorunludur. Eğitim sistemi, çocukların ya da ailelerin dini pratiklerini ölçen, sınıflandıran ya da kayıt altına alan bir mekanizma değildir. Bu tür uygulamalar ayrımcılık ve baskı algısı yaratma potansiyeli taşır.

Bir diğer önemli boyut ise eğitimdeki gerçek sorunların üzerinin örtülmesidir. Bugün öğretmenler yoksulluk sınırının altında maaşla yaşamaya çalışmaktadır. Yüz binlerce atanmayan öğretmen vardır. Okullarda çocuklara ücretsiz bir öğün yemek hâlâ sağlanamamaktadır. Eğitimde nitelik sorunu büyürken dini içerikli etkinliklerin politika başlığı haline getirilmesi kabul edilemez. Rehberlerde hurmalı, pideli, misafirli Ramazan sofraları anlatılmaktadır. Ancak yoksulluğun olduğu yerde romantik sofra anlatısı pedagojik bir gerçeklik değildir. Bir çocuğa 'misafirli iftar sofrası' tasviri yaptırırken o sofrayı kuramayan aileyi de düşünmek gerekir. Eğitim politikası sosyal gerçeklikten kopamaz.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIZ"

Eğitim-İş olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın kamusal eğitimin laik ve bilimsel niteliğini ortadan kaldıran bu uygulamasına karşı hukuki süreci başlatacağız. Anayasa’nın laiklik ilkesine ve eğitimin bilimsel esaslarına aykırı olan bu düzenlemeye karşı dava açacak; yargı yoluyla denetimini sağlayacağız.

"BAZI EĞİTİM SENDİKALARI DURUMDAN RAHATSIZ"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, etkinliklerle ilgili "Milli Eğitim Bakanlığına yakışır biçimde, bu ülkenin bir vatandaşı olma gururunu, bir arada yaşama arzusunu çocuklarımıza vermeye çalışıyoruz." diyerek, okullarda Ramazan ayına yönelik de etkinlikler yaptıklarına ancak bazı eğitim sendikalarının bu durumdan rahatsız olduğunu dikkati çekmişti.

MAARİFİN KALBİNDE RAMAZAN

81 il valiliğine gönderilen yazı doğrultusunda, Ramazan ayı boyunca Türkiye genelindeki okullarda "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı eğitsel ve sosyal etkinlikler gerçekleştirilecek.

Öğrencilerin paylaşma bilincini geliştirmeye, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye ve birlik ruhunu pekiştirmeye yönelik çalışmalar yapılacak. Etkinliklerde adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi millî ve manevi değerlerin öğrencilere kazandırılması hedefleniyor.

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerine yönelik Etkinlik Rehberleri hazırlanarak yayımlandı.

Ramazan ayı süresince okullarda paylaşma ve yardımlaşma temalı sınıf içi çalışmalar, ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal sorumluluk faaliyetleri, Ramazan'ın kültürel mirasını tanıtan etkinlikler ile aile katılımını destekleyen programlar düzenlenecek.