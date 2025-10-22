Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı

- Gençlik ve Spor Bakanlığı, ek kontenjanla üniversitelere yerleşen öğrencilerin 2025-2026 yurt başvuru sonuçlarını açıkladı.
- Sonuçlar e-Devlet üzerinden öğrenilebilir.
- Kayıt işlemlerinin yarın saat 23.00'e kadar tamamlanması gerekiyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, ek kontenjanla üniversitelere yerleşen öğrencilerin, 2025-2026 eğitim öğretim yılı yurt başvurularının sonuçlandığını açıkladı.
Bakanlığın yazılı açıklamasında, GSB yurt başvuru sonuçlarının e-Devlet üzerinden öğrenilebileceği aktarıldı.
"BAŞVURU SONUÇLARI E-DEVLET ÜZERİNDEN ÖĞRENİLECEK"
Kayıt işlemlerinin yarın saat 23.00'e kadar yapılması gerektiği belirtilen açıklamada, ayrıca şu sözlere yer verildi:
Üniversiteye ÖSYM tarafından ek kontenjan veya özel yetenek sınavı ile ilk defa yerleştirilen, yatay dikey geçiş yapan, lisansüstü (yüksek lisans/doktora) eğitim gören öğrenciler ile öğrenimini normal öğrenim süresi içerisinde tamamlayamayan veya bir yükseköğretim programından mezun olup ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler, GSB yurt başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
"KAYIT İŞLEMLERİ YARIN SAAT 23.00'E KADAR YAPILMALI"
Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 23 Ekim saat 23.00'e kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor.
Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet'te yer alan taahhütnamenin onaylanması şartı aranıyor. Kayıt işlemlerinde sorun yaşayan öğrenciler, 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) üzerinden yardım talep edebilecek.