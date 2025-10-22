Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, ek kontenjanla üniversitelere yerleşen öğrencilerin, 2025-2026 eğitim öğretim yılı yurt başvurularının sonuçlandığını açıkladı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, GSB yurt başvuru sonuçlarının e-Devlet üzerinden öğrenilebileceği aktarıldı.

"BAŞVURU SONUÇLARI E-DEVLET ÜZERİNDEN ÖĞRENİLECEK"

Kayıt işlemlerinin yarın saat 23.00'e kadar yapılması gerektiği belirtilen açıklamada, ayrıca şu sözlere yer verildi:

Üniversiteye ÖSYM tarafından ek kontenjan veya özel yetenek sınavı ile ilk defa yerleştirilen, yatay dikey geçiş yapan, lisansüstü (yüksek lisans/doktora) eğitim gören öğrenciler ile öğrenimini normal öğrenim süresi içerisinde tamamlayamayan veya bir yükseköğretim programından mezun olup ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler, GSB yurt başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

"KAYIT İŞLEMLERİ YARIN SAAT 23.00'E KADAR YAPILMALI"