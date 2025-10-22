Abone ol: Google News

Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, ek kontenjanla üniversitelere yerleşen öğrencilerin, 2025-2026 eğitim öğretim yılı yurt başvurularının sonuçlandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada sonuçların e-Devlet üzerinden öğrenilebileceği aktarıldı.

Yayınlama Tarihi: 22.10.2025 10:22
  • Gençlik ve Spor Bakanlığı, ek kontenjanla üniversitelere yerleşen öğrencilerin 2025-2026 yurt başvuru sonuçlarını açıkladı.
  • Sonuçlar e-Devlet üzerinden öğrenilebilir.
  • Kayıt işlemlerinin yarın saat 23.00'e kadar tamamlanması gerekiyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, ek kontenjanla üniversitelere yerleşen öğrencilerin, 2025-2026 eğitim öğretim yılı yurt başvurularının sonuçlandığını açıkladı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, GSB yurt başvuru sonuçlarının e-Devlet üzerinden öğrenilebileceği aktarıldı.

"BAŞVURU SONUÇLARI E-DEVLET ÜZERİNDEN ÖĞRENİLECEK"

Kayıt işlemlerinin yarın saat 23.00'e kadar yapılması gerektiği belirtilen açıklamada, ayrıca şu sözlere yer verildi:

Üniversiteye ÖSYM tarafından ek kontenjan veya özel yetenek sınavı ile ilk defa yerleştirilen, yatay dikey geçiş yapan, lisansüstü (yüksek lisans/doktora) eğitim gören öğrenciler ile öğrenimini normal öğrenim süresi içerisinde tamamlayamayan veya bir yükseköğretim programından mezun olup ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler, GSB yurt başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

"KAYIT İŞLEMLERİ YARIN SAAT 23.00'E KADAR YAPILMALI"

Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 23 Ekim saat 23.00'e kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor.

Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet'te yer alan taahhütnamenin onaylanması şartı aranıyor. Kayıt işlemlerinde sorun yaşayan öğrenciler, 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) üzerinden yardım talep edebilecek.

