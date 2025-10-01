Ekim 2025 kira artış oranı belli oldu mu? Kira zammı ne kadar, yüzde kaç?

Kiracılar ve mülk sahiplerinin gözü Türkiye İstatistik Kurumu'nda...

TÜİK tarafından açıklanacak Eylül ayı enflasyon verileri, yakından takip ediliyor.

Açıklanacak olan veriler, Ekim 2025 döneminde kira kontratı yenilenecek olanlar için uygulanacak zam oranını da netleştirecek.

Peki, Ekim ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak? Zam oranı nasıl hesaplanacak? Ekim 2025 kira zammı yüzde kaç? İşte detaylar...

KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI

2025 yılı Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamları 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 10:00'da açıklanacak. Bu verilerle birlikte konut ve iş yerlerine yapılacak Ekim ayı kira zam oranı da kesinleşmiş olacak.

Merkez Bankası piyasa anketine göre TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,84'ten 22,25'e, 24 ay sonrası için de yüzde 16,92'den 16,78'e geriledi.

Buna göre kira artış oranının yüzde 22 yüzde 25 arasında olması bekleniyor.

KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Kira artışları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) dikkate alınarak hesaplanıyor.

Mevcut kira bedeli: 20.000 TL

TÜFE oranı: %20 (0.20 olarak alınır)

Artış hesaplaması:

20.000 TL x 0.50 = 10.000 TL (kira artışı)

Yeni kira bedeli:

20.000 TL + 10.000 TL = 30.000 TL