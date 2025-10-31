Ekim ayı enflasyonu açıklandı mı, kaç oldu 2025? Gözler TÜİK'te...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yılın son çeyreğine girilmesiyle birlikte, açıklanan her ekonomik veri maaş zam oranlarını doğrudan etkileyeceği için yakından takip ediliyor.

Bu veriler arasında en çok merak edilen ise enflasyon oranı.

TÜİK tarafından açıklanacak rakamlar, memur, emekli ve asgari ücretli için zam oranlarının belirlenmesinde kritik rol oynuyor. Bu nedenle milyonlarca vatandaş, “Ekim 2025 enflasyonu açıklandı mı?” sorusuna yanıt arıyor.

İşte, TÜİK Ekim ayı enflasyon oranı ve detaylara dair son gelişmeler...

EKİM ENFLASYONU AÇIKLANDI MI 2025

TÜİK takvimine göre Ekim 2025 enflasyon verileri 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

Ekonomistlerin beklentilerine göre Ekim ayında aylık enflasyon %2,3 civarında, yıllık enflasyon ise %31,5 – %32 bandında olabilir. Bu oran, Kasım ve Aralık zam hesaplamaları açısından büyük önem taşıyor.

TÜİK tarafından açıklanacak veriler, memur maaş zammı, emekli aylıkları ve kira artış oranlarını da doğrudan etkileyecek.