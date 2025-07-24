Ekonomi yazarı Nazlı Sarp'ın cansız bedeni bulundu

İstanbul'un Şişli ilçesi Bozkurt Mahallesi'nde ikamet eden ekonomi yazarı Nazlı Sarp’tan birkaç gündür haber alınamaması üzerine yakınları tarafından polis ekiplerine bilgi verildi.

Adrese gelen polis ve sağlık ekipleri Sarp'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yeri inceleme ekipleri bir süre evde inceleme yaptı.

ADLİ TIP İNCELEMESİ YAPILACAK

Şüpheli ölüm ihtimali nedeniyle Sarp'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Sarp'ın kesin ölüm nedeni Adli Tıp incelemesinin ardından belli olacak.