Haber Merkezi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde oluşan bir arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı.

Kalbi 70 dakika sonra yeniden çalıştırılan Zeyrek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Zeyrek’in yaşadığı olay sonrası, kaçak akım ile ilgili sorular gündeme taşındı.

Ekonomist Cihat Ergun Çiçek, Instagram hesabından paylaştığı videoda önemli noktalara değindi.

"BUNU TAKTIRDIĞIN ZAMAN OTOMATİK OLARAK EVDEKİ ELEKTRİKLER KESİLİYOR"

Çiçek'in konuşması şu şekilde:

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, evde elektrik çarpması, ne diyelim Allah şifa versin. Buradan size bir öğüt vermek istiyorum. Bu kişinin evinde mimar olmasına rağmen, elektrik devre kesici, buna devre kesici koruma denir. Elektrik çarptığı anda sigorta kutusunun yanına koyulur. Yangından koruyan tipi vardır, o eve yaramaz. O sizi korumaz, yangından devreyi keser. Devre kesici koruyucu role. Bundan evine taktırıyorsun sigortanın yanına. 500-600-700 lira muhtelif güvenilir markaları var. Bunu taktırdığın zaman otomatik olarak evdeki elektrikler kesiliyor."

"BUNLAR HER EVDE MECBUREN YAPILMASI GEREKEN ŞEYLER"