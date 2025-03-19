Ekrem İmamoğlu dahil diploması iptal olan 28 kişinin tam listesi

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olmak için önseçime hazırlık yaparken İmamoğlu hakkında devam eden "evrakta sahtecilik" soruşturmasıyla ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

İstanbul Üniversitesi, Kıbrıs’taki Girne Amerikan Üniversitesi’nden kendi bünyesine yapılan yatay geçiş sürecinde YÖK raporlarıyla tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle inceleme başlattı.

Okullar arası geçişte şaibe tespit edilirken İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti.

DİPLOMASI İPTAL OLAN İSİMLER

Aynı dönemde usulsüz geçiş yapan 27 kişinin daha diploması iptal edilirken bu isimler de ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu ile beraber diploması iptal edilen diğer 27 kişinin de isminin yer aldığı liste şöyle:

- Pembegül Besen

- Naciye Aylin Ataay

- İ. Doğan Yıldırım

- Sinan E. Erdil

- Esra Cansu

- Melikşah Özcan

- Yeşim Özşahin

- Türker Yüksel

- Yonca Erişik

- Hüseyin Kaplan

- Hakan Ulaşan

- Cem Diler

- İrem Kaptan

- Batuhan Tuncay

- Mehmet Hanedar

- İ. Hakkı Müftüoğlu

- Orhan Kuray

- Kenan Külekçi

- Ahmet Kaya

- Cengiz Saloğlu

- Mustafa Kerem Erman

- S. Sedat Köşetaş

- Hayri Kaan Başol

- Fatih Şabaz

- Alkan Cevat Negiş

- Salih Buğra

- Mehmet Timuçin Teçmen

- Banu Yalı

- Burak Ülkeroğlu

- Lerma Taşçı

- Y. Uğur Karaoğlu

- Cenk Bartın

- Aclan Ertan

- Alper Tunga

- Rana Hairawi

- U. Cenk Pehlivan

- Hakan Başaran

- Sevgi Toprak Tunga

- Z. Neval Kanar

- Ekrem İmamoğlu

- M. Okan Kaya

- Cenk Karayel

- Serkan Eran

- Alp Taşkent

- Nur Taşkent

- Ahmet Selim Gusar

- Murat Büyük

- Beysun Yılmaz

- Yelda Eryaman

Yurtdışından Türkçe programına kabul edilen öğrenciler:

- Hande Sutekin



- Melekber Karabulut



Bilkent Üniversitesi'nden:



- Saliha Kıymaz



- Lale Kazımbek

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DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Diploması iptal edilen 28 kişinin yer aldığı listede bazı isimler ise dikkat çekti.

Listede bazı ünlü isimlerin yer aldığı ve aralarında babalarının nüfuzunu kullanarak usulsüz geçiş yapan isimlerin bulunduğu da gözlerden kaçmadı.

O isimlerden bazıları ise şöyle:

- Sevgi Toprak Tunga (İş insanı-Halis Toprak’ın kızı)



- Alper Tunga (İş İnsanı- Halis Toprak’ın damadı)



- Mehmet Timuçin Tecmen (Turcas/ Shell YK üyesi)



- Naciye Aylin Ataay ( Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü’nde profesör - O dönem İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde öğretim üyesi olan İsmail Durak Ataay’ın kızı)



- Mustafa Kerem Erman (Koç/ Otakar Genel Müdür Yardımcısı)



- Nur Taşkent (STFA Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)



- Alp Taşkent (STFA Yönetim Kurulu Üyesi)

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