Ekrem İmamoğlu için istenen ceza belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Merakla beklenen İBB iddianamesi hazır...

19 Mart’ta operasyon için düğmeye basan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 230 gün sonra iddianamenin yazımını bitirdi.

İDDİANAME HAZIR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB hakkında yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasını tamamlayarak 3 bin 900 sayfalık iddianame hazırladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, bir başsavcı vekili ve 6 soruşturma savcısı tarafından yürütülen çalışma mahkemeye sunulacak.

1 NUMARA İMAMOĞLU

402 şüpheli ve 143 eylemin yer aldığı 3 bin 900 sayfalık iddianamede, örgüt lideri olarak Ekrem İmamoğlu yer alıyor.

Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden 99'u örgüt mensubu 1'i örgütün kurucusu ve lideri şüpheli (Ekrem İmamoğlu), 6'sı örgüt yöneticileri şüpheliler (Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin gün), 92'si örgüt üyesi olmak üzere, geri kalanı örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı suçlar işleyen konumunda bulunuyor.

İMAMOĞLU 142 FARKLI EYLEMDEN SORUMLU TUTULDU

Ekrem İmamoğlu hakkında doğrudan işlediği suçlar olan suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kişisel verilerin kaydedilmesi (2 kez), kişisel verileri ele geçirme ve yayma (2 kez), suç delillerini gizleme (4 kez), haberleşmenin engellenmesi, kamu malına zarar verme, rüşvet alma (47 kez), halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, irtikap (9 kez), kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (39 kez), suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama (4 kez), ihaleye fesat karıştırma (70 kez), çevre kasten kirletilmesi, vergi usul kanununa muhalefet, orman kanununa muhalefet, maden kanununa muhalefet suçlarından ve suç örgütünün kurucusu ve lideri olması dolayısıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 220/5'inci maddesi uyarınca örgütün faliyeti çerçevesinde örgüt mensupları tarafınan işlenen çeşitli suçlardan 142 eylemle ilgili olarak cezalandırılması talep edildi.

İSTENEN HAPİS CEZASI

Bu kapsamda savcılık tarafından Ekrem İmamoğlu için 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istendi.

AKIN GÜRLEK AÇIKLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Ekrem İmamoğlu Suç Örgütüne ilişkin hazırlanan iddianame hakkında açıklamalarda bulundu.

"İMAMOĞLU ÖRGÜT KURUCU LİDERİ"

Gürlek, "Bugün konumuz 19 Mart’ta İBB başkanı ile ilgili operasyon yapmıştık. Artık soruşturma bitti iddianameyi mahkemeye sunacağız. Fedakarca görev yapan arkadaşlarımıza, emeği geçen personele teşekkür ediyorum. Çok yoğun çalıştık. Toplam 3900 sayfa. 402 şüpheli hakkında iddianame sunacağız. 143 farklı eylem var" dedi.

Gürlek, "Ekrem İmamoğlu örgüt kurucu lideri. İhalelerin süreçleri ne şekilde dizayn edildiği çok önemli. Bunları iddianamede görebilirsiniz. Yazışmalar doğrudan dosyaya girdi. Mehmet Murat Çalık’ın WhatsApp yazışmaları var. Dosyada ikrar içeren yazışmalar var. Kamu zararı toplam suç tarihinden itibaren 160 milyar TL ve 24 milyon dolar. 95 tane taşınmaz. Bunlar güncel değerler değil. Suç tarihi 10 yıllık süreci kapsıyor. İddianamenin giriş bölümünde suç örgütünün yapılanmasını ve şemasını anlattık. 6 tane örgüt yöneticisi var. Dijitallerin büyük çoğunluğu çözüldü. Ekrem İmamoğlu örgüt yöneticisi olduğu için diğer kişilerin suçlarından da sorumlu tutuluyor." ifadelerini kullandı.

122 TUTUKLU BULUNUYOR

Soruşturma kapsamında başsavcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 19 Mart'ta ilk operasyon yapıldı.

19 Mart'tan bu yana yapılan operasyonlarda ise 122 kişi tutuklandı.