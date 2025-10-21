Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı karede olduğu fotoğraf

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye siyaset tarihinde birçok fotoğraf karesi, sembolik anlamı bakımından farklı bir yer tutar.

Yöneticilerin, vakaların, krizlerin sembolü haline gelen bu fotoğraflar, sık sık gündeme gelerek tartışma ve yorumlara neden olur.

İMAMOĞLU VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AYNI KAREDE

Son günlerde, Ekrem İmamoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı karede olduğu bir fotoğraf gündemde.

2002 yılında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti ile Türkiye'ye yeni bir umut aşıladığı günlerde çekilen fotoğraf, sosyal medyada en çok paylaşılan karelerden biri oldu.

AYNI KAREYE GİRME TELAŞI

Fotoğrafta İmamoğlu'nun da karedeki diğer isimlerle birlikte fotoğraf çektirme yarışına girdiği görülüyor.

Erdoğan ile yan yana fotoğraf çektiremeyen İmamoğlu'nun kareye girme çabasından, kadraja attığı bakıştan, ne kadar istekli olduğu anlaşılıyor.

23 yıl sonra ortaya çıkan bu fotoğraf, sosyal medyanın son günlerde en çok ilgi gören karelerinden biri oldu.