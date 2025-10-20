Ekrem İmamoğlu, sahte diploma davasında hakim karşısına çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu, ikinci kez hakim karşısına çıktı.

İmamoğlu bu kez, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla hakim karşısındaydı.

2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle ikinci kez hakim karşısına çıkan İmamoğlu, savunma yapmayı reddetti.

İmamoğlu'nun duruşması öncesi ise dışarıda, avukatlar ve jandarma arasında arbede yaşandı.

DURUŞMA SİLİVRİ'DE GÖRÜLDÜ

Duruşma, İstanbul Adliyesi'ndeki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda görülecekti.

Ancak avukatların daha geniş bir salon talep etmesi üzerine hakim, salonun değişmesine karar verdi.

İMAMOĞLU SALONA GETİRİLDİ

Salona gelmeyi ve savunma yapmayı reddeden İmamoğlu, hakimin “Getirin artık” talimatı sonrası duruşma salonuna getirildi.

SAVCI: DİPLOMA İPTALİNİN DAVASININ SONUCU BEKLENSİN

Savcı, İstanbul Üniversitesi’nin diploma iptaliyle ilgili idare mahkemesindeki davanın sonucunun beklenmesi gerektiğini belirterek, “Yargılama o davanın sonucuna göre devam etsin.” görüşünü bildirdi.

Dava, 8 Aralık 2025 tarihine ertelendi.