Ekrem İmamoğlu 'Sahte diploma' davasında ikinci kez hakim karşısında

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu, ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.

İmamoğlu bu kez, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

DURUŞMA SİLİVRİ'DE

Duruşma, İstanbul Adliyesi'ndeki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda görülecek.

İDDİANAME ÖZETLENMİŞTİ

12 Eylül'deki ilk duruşmada, hakim tarafından iddianame özetlenmişti.

Dava, ara kararla 20 Ekim Pazartesi gününe ertelenmişti.