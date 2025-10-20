Abone ol: Google News

Ekrem İmamoğlu 'Sahte diploma' davasında ikinci kez hakim karşısında

Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.

Yayınlama Tarihi: 20.10.2025 09:33
  • Ekrem İmamoğlu, sahte lisans diploması iddiasıyla 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.
  • 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenen İmamoğlu'nun duruşması, yer sıkıntısından dolayı Silivri'de yapılacak.
  • İlk duruşmada iddianame özetlenmişti ve dava 20 Ekim'e ertelenmişti.

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu, ikinci kez hakim karşısına çıkıyor. 

İmamoğlu bu kez, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle ikinci kez hakim karşısına çıkacak. 

DURUŞMA SİLİVRİ'DE

Duruşma, İstanbul Adliyesi'ndeki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda görülecek.

İDDİANAME ÖZETLENMİŞTİ

12 Eylül'deki ilk duruşmada, hakim tarafından iddianame özetlenmişti.

Dava, ara kararla 20 Ekim Pazartesi gününe ertelenmişti. 

