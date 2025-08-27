Abone ol: Google News

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı adli kontrolle serbest

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, sevk edildiği mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Yayınlama Tarihi: 27.08.2025 16:57

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması sürüyor.

İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklandığı soruşturmada dün, yeni bir gelişme daha yaşandı. 

Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, 'rüşvete aracılık etmek' suçundan dün Trabzon'da gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis eşliğinde İstanbul'a getirilen Yılmaz, bugün Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Hastanedeki işlemleri tamamlanan avukat Nusret Yılmaz, Fatih'te bulunan Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Savcılık tarafından ifadesi alınan avukat Nusret Yılmaz'ın, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol kararı ile serbest bırakılmasına karar verildi.

