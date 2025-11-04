Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğluna yurt dışına çıkış yasağı verildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İBB'ye yönelik soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu, yarın ifade verecek.

YARIN SAAT 11.00'DE ADLİYEYE GİDECEKLER

İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu, ifade vermek için yarın 11.00'de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelecek.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VERİLDİ

Hasan ve Selim İmamoğlu yarın ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gidecekken önemli bir karar alındı.

Ancak Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "Şüpheliler hakkında İstanbul Sulh Ceza Hâkimliğinin bugün tarihli kararıyla haklarında yurt dışı çıkış yasagi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

BAŞSAVCILIK'TAN İFADEYE ÇAĞIRILMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Başsavcılık öğlen saatlerinde bir bilgi notu paylaşmıştı.

Bilgi notundan şu ifadelere yer verilmişti: