Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğluna yurt dışına çıkış yasağı verildi

- Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğluna, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında ifade vermeden yurt dışı yasağı getirildi.
- Hasan ve Selim İmamoğlu, yarın İstanbul Adliyesi'nde ifade verecek.
- Başsavcılık, İstanbul Sulh Ceza Hâkimliğinin kararı ile baba ve oğul için yurt dışı çıkış yasağı uygulandığını duyurdu.
İBB'ye yönelik soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
YARIN SAAT 11.00'DE ADLİYEYE GİDECEKLER
İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu, ifade vermek için yarın 11.00'de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelecek.
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VERİLDİ
Ancak Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "Şüpheliler hakkında İstanbul Sulh Ceza Hâkimliğinin bugün tarihli kararıyla haklarında yurt dışı çıkış yasagi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.
BAŞSAVCILIK'TAN İFADEYE ÇAĞIRILMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Başsavcılık öğlen saatlerinde bir bilgi notu paylaşmıştı.
Bilgi notundan şu ifadelere yer verilmişti:
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Hasan İMAMOĞLU ve Selim İMAMOĞLU’nun üzerilerine atılı Rüşvet ve Suç Gelirlerini Aklama suçlarından soruşturma dosyası kapsamındaki deliller doğrultusunda savunmaların alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat yazılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.