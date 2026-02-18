Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 'casusluk' davasında iddianame kabul edildi

- Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında 'askeri ve siyasal casusluk' suçlamasıyla açılan davada iddianame kabul edildi.
- İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, tensip zaptını hazırlayarak davayı 11 Mayıs'a erteledi.
- İmamoğlu, 20 yıla kadar hapis istemiyle bu tarihte hakim karşısına çıkacak.
Ekrem İmamoğlu ile birlikte Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında başlatılan casusluk soruşturmada bir aşama daha geride kaldı.
Bu kapsamda ‘askeri ve siyasal casusluk’ suçlamasıyla düzenlenen iddianame kabul edildi.
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tensip zaptını hazırladı. İmamoğlu, 20 yıla kadar hapsi istene davada 11 Mayıs’ta ilk kez hakim karşısına çıkacak.
