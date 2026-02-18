Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 'casusluk' davasında iddianame kabul edildi Ekrem İmamoğlu ile birlikte Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında ‘askeri ve siyasal casusluk’ suçlamasıyla düzenlenen iddianame kabul edildi.