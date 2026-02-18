Elazığ'da öğrencilerden viral olan koreografi: 11 Ayın Sultanı Ramazan’a Hoş Geldin Seyda Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, “11 Ayın Sultanı Ramazan’a Hoş Geldin” temalı koreografi ile İslam için kutsal mekanlar olanlar Kâbe ve Mescid-i Nebevî'yi tasvir ederken o anlar, sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi.