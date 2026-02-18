Elazığ'da öğrencilerden viral olan koreografi: 11 Ayın Sultanı Ramazan’a Hoş Geldin

- Elazığ'da Seyda Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, "11 Ayın Sultanı Ramazan’a Hoş Geldin" temalı bir koreografi hazırladı.
- Kâbe ve Mescid-i Nebevî'yi tasvir eden bu çalışma, sosyal medyada geniş yankı uyandırarak çokça paylaşıldı.
- Görsel bir şölen sunan koreografi, izleyicilerden tam not alırken, Ramazan ruhunu yansıtmayı başardı.
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç ayların sonuncusu Ramazan, yarın başlıyor.
On bir ayın sultanı Ramazan'ın ilk teravih namazı, 18 Şubat Çarşamba günü kılınacak, bugünü 19 Şubat'ta bağlayan gece sahura kalkılacak ve ilk iftar yapılacak.
Ramazan sürecinde okullarda çeşitli etkinlikler düzenleneceği açıklanırken okullarda da Ramazan heyecanı başladı.
Hazırlıklar neredeyse tamamlanırken Elazığ'da bulunan Seyda Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulu'ndan yürekleri ısıtan bir görüntü geldi.
AYLARCA HAZIRLANDILAR
Öğrenciler, Ramazan Ayı’nı karşılamak için haftalar öncesinden hazırlıklara başladı
Öğretmenlerinin rehberliğinde bir araya gelen öğrenciler, geleneksel Ramazan ruhunu modern teknolojinin imkânlarıyla buluşturan özgün bir çalışmaya imza attı.
"11 AYIN SULTANI RAMAZAN'A HOŞ GELDİN"
"11 Ayın Sultanı Ramazan’a Hoş Geldin" temasıyla hazırlanan yapay zeka destekli koreografide, İslam dininde kutsal olan mekanlar tasvir edildi.
Öğrencilerin bedenleriyle oluşturduğu devasa Kâbe ve Mescid-i Nebevî silüetleri izleyenleri hayran bırakırken, gösterinin finalinde oluşturulan Lafza-i Celal (Allah ismi) görselleri manevi atmosferi zirveye taşıdı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Öğrencilerin ve öğretmenlerin katkılarıyla ortaya çıkan etkileyici çalışma, izleyenlerden tam not alırken görsel şöleni andıran koreografi, kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
Pek çok kullanıcı, görüntüler hakkında olumlu yorumlarda bulundu.