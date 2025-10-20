Ekrem İmamoğlu'nun davası öncesi arbede

- Ekrem İmamoğlu'nun sahte diploma davasının ikinci duruşması öncesi gerginlik yaşandı.
- Duruşma salonuna girmek isteyen kalabalık ile jandarma arasında arbede çıktı.
- Arbede nedeniyle salon girişleri kapatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda "yolsuzluktan" tutuklanan Ekrem İmamoğlu, bu kez sahte diploma soruşturması kapsamında hakim karşısına çıkıyor.
İmamoğlu'nun diploma iptaline ilişkin yargılandığı davarının ikinci duruşması, Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde gerçekleşecek.
DURUŞMA ÖNCESİ GERGİNLİK
Duruşma öncesi, izleyici olarak salona girmek isteyen kabalık ile jandarma görevlileri arasında gerginlik yaşandı.
Alanda kurulan bariyerleri yıkarak duruşma salonunu önüne gelen kalabalık, içeri girmek istedi.
SALONA GİRİŞLER KAPATILDI
Yaşanan arbede sonucu duruşma salonuna girişler kapatıldı.
Gerginliğin son bulmasının ardından duruşmanın başlaması bekleniyor.