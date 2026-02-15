Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde çalışmalarda sona doğru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) marifetiyle Eskişehir'de yapımı gerçekleştirilen Odunpazarı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, şubat ayı itibari ile Emlak Yönetim A.Ş.'ye devredildi.

52 bin 520 metrekare alana sahip Millet Bahçesi'nde peyzaj çalışmalarında sona yaklaşılırken, 10 bin kök bitkinin dikimi gerçekleştirildi. Bahçenin altında 15 bin 324 metrekarelik alana sahip 24'ü engelli olmak üzere toplam 459 araç kapasitesine sahip yer altı otoparkında da tadilat çalışmalarında sona gelindi.

Otoparka elektrikli araçlar için entegre edilen şarj istasyonları ise faal hale getirildi. Otoparkta vatandaşların araçlarını yıkatabileceği oto yıkma alanının da hizmete girmesi için çalışma başlatıldı. Ayrıca alana ATM noktaları, vitamin bar, kahve mobil büfe, restoran, gençlik merkezi planlamaları eklenirken, bahçenin güvenliğinin 24 saat aralıksız şekilde güvenlik görevlilerince sağlanacağı aktırıldı.

"HUMMALI BİR ÇALIŞMA VAR"

Çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un talimatları doğrultusunda gerçekten burada yaklaşık bir buçuk ay önce artık Emlak Yönetim Genel Müdürlüğümüzün uhdesine artık Millet Bahçemiz geçmiş oldu. Ve burada kapsamlı bir çalışma yapılmaya başlandı devamında. Hem güvenlik açısından hem çalışanlar açısından buraya şu an 20'nin üzerinde arkadaşımız işe alınmış oldu. Özellikle peyzaj çalışmaları konusuyla alakalı da hummalı bir çalışma var. Allah nasip ederse yarın TOKİ'miz burada 6 bin 55 konutumuzun kura çekimini yapacak. Ondan sonra da inşallah burada ilk etaplık açılışımızı yapmış olacağız. Bu konuyla alakalı tabii ki Emlak Yardım Genel Müdür Kenan Bey de burada. Teknik olarak da bu konuda neler yaptığıyla alakalı da inşallah kamuoyumuza bir bilgi vermiş olsun diyoruz. Ama tabii ki Millet Bahçemiz bu sene çok aktif bir şekilde milletimizi daha temiz, daha yaşanabilir bir nokta haline gelmiş olacak. Her yönüyle de sayın Bakanlığımıza, çalışanlarımıza, Çevre Emlak Yönetim Genel Müdürümüze, bakanımıza biz Eskişehir olarak, Eskişehirliler olarak çok çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"10 BİN KÖK BİTKİ DİKİMİNE BAŞLADIK"

Çalışımların büyük bir bölümünün bitme aşamasına geldiğini söyleyen Emlak Yönetim A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Kenan Apaydın, "Sayın başkanımızın da söylediği gibi keresi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum bakanımızı talimatlarıyla şu an bu arazideyiz. Talimattan sonra burada yaklaşık 10 bin kök bitki dikimine başladık. Alanda gördüğümüz eksikler burası şehrin merkezinde olması hasebiyle vatandaşın yoğun ilgisi var ama onların ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak ve alanı daha kullanışlı hale getirmek için ATM noktaları belirledik. Arka tarafta mobil büfeler yerleştirdik. Vatandaşlarımız, gençlerimiz burayı daha güzel faydalansınlar diye alanı mümkün olduğu kadar aktif hale getirmeye çalışıyoruz. Tuvaletlerimiz vardı, tuvaletlerimizi ücretsiz hale getirdik. Otoparklarımızı tamamen bakımını yaptık ve oradaki abonelik işlemlerini tekrar düzenledik. Vatandaşlarımız inşallah bundan sonraki günlerde alanı layığıyla, hak ettiği haliyle daha güzel kullanacaklar inşallah. Elektrikli şarj istasyonları varmış, devreye alınmamış. Onların devreye alınmasıyla ilgili işlemlerimizi başlattık. Oto yıkama alanını devreye almaya başladık. Çalışmalarımız yarın itibarıyla bitme noktasına gelecek ve bir hafta içerisinde bütün her şey tamamen bitmiş olacak" diye konuştu.