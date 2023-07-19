Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanlık için gizli toplantıları gündem oldu CHP içerisinde değişim çağrısı yapanların merkezindeki isim olan Ekrem İmamoğlu, kendisine sorulan genel başkanlıkla ilgili soruları her fırsatta geçiştiriyor. İmamoğlu'nun konuyla ilgili herhangi somut bir adım atamaması değişim isteyenleri de rahatsız etmeye başladı.

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Geride bıraktığımız seçimlerden mağlubiyetle ayrılan CHP'de, sonuçların ardından iç hesaplaşma başladı.

Bir kez daha kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti tabanı tarafından istifası istendi.

Ancak Kılıçdaroğlu koltuğunu koruyabilmek adına kendisi dışındaki tüm parti yönetimini değiştirdi.

Parti tabanı Kılıçdaroğlu'nun istifasını istemeye devam edince bu sefer değişim çağrıları daha güçlü şekilde dillendirildi.

Bu çağrıların merkezindeki isim de Ekrem İmamoğlu oldu.

Kılıçdaroğlu ile peş peşe görüşmeler gerçekleştiren İmamoğlu, CHP Lideri'ne parti tabanı ve kendisinin beklentilerini iletti.

Ne zaman genel başkanlık sorulsa sürekli lafı çeviriyor

Daha sonra açtığı bir internet sitesiyle değişim bildirisi yayınlanan İmamoğlu, yaşananların ardından sessizliğe gömüldü.

İmamoğlui ayrıca katıldığı programlarda gazetecilerden gelen genel başkanlıkla ilgili soruları da her fırsatta geçiştirdi.

Kaçamak cevapler vererek top çeviren İmamoğlu'yla ilgili dün gece YouTube'ta yayınlanan bir video bomba etkisi yarattı.

Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle yaptığı görüşme ifşa oldu

Kılıçdaroğlu'nu devirmeyi kafasına koyan İmamoğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen online toplantının görüntüleri ifşa oldu.

Görüntülerde, CHP'nin önemli isimleri ve bazı Parti Meclisi üyelerinin Kılıçdaroğlu'na karşı net bir şekilde harekete geçtiği görüldü.

Online toplantıyla ilgili konuştu: Bundan daha doğal bir şey yok

Yaşananların ardından bugün İmamoğlu'ndan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu'nun 'Baba-oğul gibiyiz' dediği İmamoğlu, toplantının son derece normal olduğunu öne sürdü.

İmamoğlu, "Partinin mevzuları partililerle konuşulur. Partinin yöneticileriyle parti meclis üyeleriyle konuşulur. Eski yeni milletvekilleriyle konuşulur ilçe başkanlarıyla konuşulur. Bundan daha doğal bir şey yoktur. Bu ve benzeri 200’e yakın toplantımız olmuştur diyebilirim, seçimden bu yana. Bununla ilgili hiçbir kelimeyi sizin huzurunuzda konuşmayacağım. O masalarda konuşmaya devam edeceğim." dedi.

Yine kaçak dövüştü: Netlikten çok uzak

Bu ifadeler sonrası İmamoğlu'nun yine top çevirdiği görülürken, genel başkanlığa adaylıkla ilgili net ifadeler kullanmaması parti tabanında bir kez daha hayal kırıklığına neden oldu.

Değişim isteyen partililer İmamoğlu'ndan daha somut adımlar beklerken, İBB Başkanı'nın kaçak dövüşüyor olması yerel seçimler için CHP'de umudu iyice azalttı.