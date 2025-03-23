Ekrem İmamoğlu'nun hakimlik ifadesi ortaya çıktı

DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Savcılık ifadelerinin ardından İstanbul Adliyesi'nde hakim karşısına çıkan İmamoğlu hakkında yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklama kararı verilirken, terör soruşturmasında hakkında istenen tutuklama talebi reddedildi.

HAKİMLİK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Başsavcılığın terör suçlamasından serbest bırakılmasına itiraz edileceğinin öğrenildiği İmamoğlu’nun Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifade ortaya çıktı.

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"BENİM İÇİN ÇÖP NİTELİĞİNDEDİR"

İmamoğlu ifadesinde, "Ben bu hususta emniyette ve savcılıkta ifade vermiştim. O ifadem doğrudur, aynen tekrar ederim; ama mahkeme anında elime geçen sevk yazısında, benden ifade alan savcının isminin olmadığı, farklı iki savcının isminin olduğunu gördüm. Sayfalarca PKK terör örgütü, hiç ilgilenmediğim KCK, HDK vesaire kısaltmalarla geçen farklı dergilerde farklı terör örgütlerinin söylemlerinin dizildiği, tam bir kumpas ve pusu düzenini kuran iki savcının suç isnadı görmekteyim. Hepsi benim için çöp niteliğindedir. Bütün bunları benim için yazan ve terör örgütü üyeliğini ortaya koyan kişiler meslek şereflerini, meslek namuslarını kaybetmiş kişilerdir" dedi

"TAHRİBATI BÜYÜK OLACAKTIR"

İmamoğlu ifadesinin devamında, "Bu tür kişiler sadece bunları yazma marifetine sahip değil, muhtemeldir ki ülkemizin başına bela olmuş veya olacak terör örgütü deneyimlerine de sahip olduklarını düşünüyorum.

Çünkü bu tür pusu ve kumpas işi, terör örgütü üyesi olmakla başarılabilir. Adalet sistemine atılmış bir bombadır, tahribatı büyük olacaktır.

"ŞEREF YOKSUNU İNSANLAR VATANA İHANET EDİYOR"

Yüce Türk yargısına ve on binlerce namuslu yargıç ve savcılarımıza sesleniyorum ki, bu tür meslek namusunu, meslek ahlakını yitirmiş insanlara meydan vermeyin.

Şeref yoksunu bu insanlar Ramazan ayında kul hakkının ötesine geçip milletimize ve vatana ihanet etmektedirler" dedi

"BANA TERÖR İLTİSAKLI DİYECEK KİŞİLER ANASININ KARNINDAN DOĞMADI"

"Dolayısıyla suç isnadının bende zerre kadar kıymeti yoktur, yazdıkları her sayfa çöp niteliğindedir" diyen İmamoğlu, "Benim vatan sevgimi, bayrak sevgimi ve bu ülkede yaşayan 86 milyon insanın barış ve huzur içerisinde yaşayacakları bir ülke sevdamı, bu tür çöp niteliğindeki insanlar beni ne sorgulayabilir, ne ifademi alabilir, ne de benimle ilgili fikir beyan edebilir. Benim milletime, vatanıma, bayrağıma olan sevgimi, bağlılığımı ölçek, aşağılayacak ya da terörle iltisaklı olacak diyecek kişi, anasının karnından doğmadı" cümlelerini kullandı.

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"VATANA VE MİLLETE FAYDALI OLMA DÜSTURUYLA BÜYÜTÜLDÜM"

İmamoğlu ifadesinde "Dün de ülkemize zarar verenleri çok iyi bir noktadan gören yerden, beni doğuran anne ve baba, vatana ve millete faydalı olma düsturuyla büyütmüştür. Ben Cumhuriyet değerlerine bağlı, Atatürk’ün kurduğu bu Cumhuriyetin İkinci yüzyılında gençleriyle tarih yazacağı bir döneme imza atmaya kararlı bir siyasetçiyim.

Benim hedefim bu ülkenin geleceğini gençlerle birlikte kazanmaktır. Milletimiz görecek ve yaşayacaktır. Bu terör örgütünün diliyle hareket eden ve iddianame yazan, uyduran, kumpaslarıyla tehdit etmeye çalışan kim varsa, onlar bilsin ki biz milletimizle birlikte görev yapıyoruz ve sadece milletimizle istişare ederek davamıza ve ülkemize hizmet etme gayreti içerisindeyiz.

"TUTUKSUZ YARGILANMAYI TALEP EDİYORUM"

Bu süreçteki duruşumuzu değiştirmeden bayrağımızın ilelebet dalgalanması için sonsuz mücadele edeceğim. Gücümü 86 milyon insanın birbirinden ayırt etmeksizin, kimliğine inancına, yaşam tarzına bakmaksızın bu millete olan sevgisinden alıyorum.

Yolumuz açık olsun. Allah yolumuzu açık etsin. Hukuken ve vicdanen tüm kumpas içerikli iddiaları reddediyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.