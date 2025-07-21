El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill Türkiye'ye geliyor

Küresel diplomaside çok yönlü ilişkiler geliştirme politikası izleyen Türkiye, Latin Amerika ülkeleriyle kurduğu bağları her geçen gün daha da güçlendiriyor.

Bu kapsamda, El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Ankara’ya geliyor.

Bakan Hill, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.

Görüşmede, Türkiye ile El Salvador arasında son yıllarda ivme kazanan ikili ilişkiler ele alınacak.

İKİLİ İLİŞKİLERDE YENİ BİR AŞAMAYA GEÇİLİYOR

Bakan Fidan’ın görüşmede, Türkiye ile El Salvador arasında son dönemde artan üst düzey temaslardan memnuniyet duyulduğunu ifade etmesi bekleniyor. Siyasi ilişkilerdeki ilerlemeyle eş zamanlı olarak, ticaret ve yatırım, savunma sanayii, güvenlik, kalkınma yardımları ve kültür gibi alanlarda iş birliğinin daha da derinleştirilmesi gündeme gelecek.

Fidan’ın, bu alanlardaki ilişkilerin sağlam bir temele oturtulması amacıyla ahdi zeminin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulaması öngörülüyor.

İNSANİ YARDIM ALANINDAKİ ADIMLAR SÜRECEK

Türkiye’nin El Salvador’daki kalkınma ve insani yardım faaliyetlerinin devam edeceği mesajının da Bakan Fidan tarafından iletilmesi bekleniyor. TİKA, Türk Kızılayı ve AFAD aracılığıyla eğitim, afetle mücadele ve insani yardım alanlarında atılan adımların sürdürüleceği belirtilecek.

Latin Amerika ile ilişkiler kararlılıkla sürdürülüyor

Türkiye’nin son 20 yıldır Latin Amerika ve Karayipler bölgesine yönelik aktif dış politika izlediğini hatırlatması beklenen Bakan Fidan, bölgeyle hem ikili hem de çok taraflı platformlarda bağların güçlendirilmeye devam edeceğinin altını çizecek.

GAZZE, SURİYE, İRAN VE UKTAYNA KONULARI GÖRÜŞÜLECEK

Görüşmede, El Salvador’la ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meselelerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Gazze’deki durum, Suriye’deki gelişmeler, İran-İsrail gerilimi ve Rusya-Ukrayna müzakere süreci gibi önemli başlıklarda iki ülke arasında görüş alışverişi yapılacak.

İLİŞKİLERDE DÖNÜM NOKTASI

Türkiye ile El Salvador arasındaki ilişkiler, Devlet Başkanı Nayib Bukele’nin 2019’da göreve gelmesiyle ivme kazandı.

Dışişleri Bakanı Alexandra Hill, göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini 2019 yılında Türkiye’ye gerçekleştirdi. Bu ziyaretin ardından iki ülke karşılıklı büyükelçilikler açtı.

TARİHİ ZİYARET VE REKOR YATIRIM

Ocak 2022’de El Salvador Devlet Başkanı Bukele, Dışişleri Bakanı Hill ile birlikte Türkiye’ye resmi ziyarette bulundu. Bu ziyaret, El Salvador’dan Türkiye’ye devlet başkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olarak tarihe geçti. Ziyaret sırasında ticaret, savunma sanayi ve kalkınma gibi alanlarda altı anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı.

Son dönemde ise Türk özel sektörü tarafından yaklaşık 1,6 milyar dolarlık yatırım kapsamında, El Salvador’daki iki limanın 50 yıllığına işletme hakkı devralındı. Bu yatırım, hem El Salvador tarihindeki en büyük özel yatırım hem de Türkiye’nin Latin Amerika’daki en büyük yatırımı olarak dikkat çekiyor.