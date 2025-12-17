Manisa'da Şehzadeler Belediyesi yeni başkanını seçecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Manisa Valiliği tarafından Şehzadeler Belediyesi’ne gönderilen yazıya göre, Şehzadeler Belediye Meclisi 19 Aralık 2025 Cuma günü saat 16.30’da Manisa Kültür Sitesi Meclis Toplantı Salonu’nda olağanüstü toplantı yapacak.

Toplantıda, vefat eden Başkan Gülşah Durbay’ın yerine görev yapacak yeni belediye başkanı meclis üyelerinin oylarıyla belirlenecek.

Toplam 31 üyeden oluşan Şehzadeler Belediye Meclisi’nde 18 CHP, 5 AK Parti, 4 MHP, 3 İYİ Parti ve 1 bağımsız üye bulunuyor. AK Parti’nin yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmayacağı öğrenildi.

CHP’nin meclis üyeleri Uğur Doğan, Gökay Budak, Serhat Teker (Kontenjan), Ahmet Anıl Ceylan, Yenal Yıldırım, Elif Sümeyye Duygulu, Halil Kırbaş, Yiğit Can Özcan, Mümin Yılmaz, Zerrin İşnel, Cevdet Işık, Müjgan Çınar, Aleyna Nihan Akyürek, Emre Halil Esenkaya, Onur Ceylan, Baki Adıyaman ve Serkan Turbil’den oluşuyor.

AK Parti meclis üyeleri Ahmet Songüler, Faruk Erdoğan, Samet Doğuş, Tülay Şentürk ve Burhan Öztürk olurken, MHP’li üyeler Engin Altun, Erdal Tengiz, Sezgin Say ve Mehmet Baskak olarak yer alıyor. İYİ Parti’yi Yunus Koca, Sadık Akçakın ve Umut Erpolat temsil ederken, meclisteki bağımsız üye ise Murat Fural olarak görev yapıyor.

KOLON KANSERİ TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kolon kanseri nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Şehzadeler ilçesi Belediye Başkanı Gülşah Durbay 14 Aralık'ta hayatını kaybetti.

Şehzadeler Belediyesi'nden vefat sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hastalığına rağmen, son anına kadar güler yüzü ve çalışkanlığıyla Şehzadeler'e hizmet etmekten gurur duyan değerli Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, kentimize ve ülkemize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Cenaze törenine ilişkin bilgiler ayrıca paylaşılacaktır.

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Serkan Saka gazetecilere yaptığı açıklamada, Gülşah Durbay'ın saat 20.00 sıralarında vefat ettiğini ifade ederek, "Bu 14 günlük sürecin 13 gününü yoğun bakımımızda takip ettik. Bugün saat 7 civarında kalbi durdu. Bir saatlik müdahalemize rağmen yanıt vermedi. Multi organ yetmezliği ve metastatik kolon kanseriyle takip ettik. Tıbben ne gerekiyorsa yaptık ama buraya kadarmış. Tüm Manisa'nın, tüm Şehzadeler'in, tüm sevenlerin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." dedi.

Kolon kanseri tedavisi gören Durbay, 1 Aralık'ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar üzerine Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine yatırılmıştı.

GÜLŞAH DURBAY KİMDİR?

1988 yılında Manisa'da doğan Durbay, eğitim hayatına Manisa'da başlayıp 2011'de Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden, 2024’te Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

İş hayatında gıda sektöründe çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunan Durbay, şirketlere gıda güvenliği, iş güvenliği, kalite ve strateji konularında danışmanlık yaptı.

Gülşah Durbay, Cumhuriyet Halk Partisi'nde gençlik kollarındaki görevlerinin ardından 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilerek, Manisa'nın ilk kadın Belediye Başkanı oldu.