Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Elazığ'ın Baskil ilçesini merkez alan bir deprem oldu.

Deprem Türkiye saati ile 20.27'de kayda geçti.

Sarsıntı yüzeye 9.85 kilometre mesafede sığ bir derinlikle meydana geldi.

ELAZIĞ 2020'DE 6.8 İLE SARSILMIŞTI

Tarihler 24 Ocak 2020'yi gösterdiğinde, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 6.75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin 6.5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremin büyüklüğünün 6.8 olduğunu duyurdu.

Depremde Elazığ'da 15, Malatya'da 4 olmak üzere 19 kişi hayatını kaybederken, Elazığ'da 560, Malatya'da 226, Diyarbakır'da 34, Adıyaman'da 25, Batman'da 6, Kahramanmaraş'ta 37, Şanlıurfa'da 34 olmak üzere 922 kişinin de yaralandı.

Elazığ merkezde Mustafa Paşa Mahallesi'nde 1 kişi, Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken binadan 2 kişi sağ çıkarıldı. Malatya'nın Doğanyol ilçe merkezindeki Gökçe Mahallesi'nde yıkılan iki katlı kerpiç evin enkazından ise 2 kişi kurtarıldı.

2010 DEPREMİ KOVANCILAR'I VURDU

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, 8 Mart 2010'da saat 04.32'de, merkez üssü Elazığ'ın Karakoçan ilçesi olan, 6.0 büyüklüğünde, 5 kilometre derinlikte deprem oldu.

Depremde ilk belirlemelere göre en çok hasar, Kovancılar ilçesine bağlı üç köyde meydana geldi.

Bu depremde 41 kişi hayatını kaybetti.