Haber Merkezi

Tüm Manisa'yı üzen hadise...

Evinin havuzundaki elektrik arızasına bakarken akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayati tehlikesi sürüyor.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Zeyrek'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi, Zeyrek'in kanındaki oksijen seviyesinin düzeldiğini açıklamıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de her birkaç saatte bir daha iyi haber aldıklarını, umutla beklediklerini söylemişti.

FERDİ ZEYREK'İN SON DURUMU

Zeyrek'in tedavisi, 34 saati aşkın bir süredir yoğun bakımda sürüyor.

Hastaneden son açıklama dün 17.00'de yapılmıştı. Bugün saat 11.00'de yeni bir açıklama yapılacak.

Zeyrek'in sağlık durumunun gece boyunca stabil olduğu öğrenildi.

Makineye bağlı olarak uyutulan belediye başkanının kritik durumu devam ediyor.

EVİNDE İNCELEME YAPILDI

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında bir bilirkişi heyeti görevlendirildi.

Heyet dün akşam saatlerinde Zeyrek'in evine giderek inceleme yaptı.

Olay Elektrik Mühendisleri Odası tarafından da takip ediliyor.

TESİSATTA PASLANMA GÖZLEMLENDİ

Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mahir Ulutaş, ilk bulgulara göre elektrik tesisatında ve koruma elemanlarında paslanma gözlemlendiğini dile getirdi.

Ulutaş ayrıca "Elektrik odası tasarımında ıslak hacimler için uygun olmayan ciddi sorunlar görülmüştür." dedi.

Ulutaş, yoğun nem sonucu motorda kaçak olduğuna ve koruma ekipmanlarının görevini yapmadığına dikkat çekti.

ARIZAYI GİDERMEK İSTERKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Ferdi Zeyrek, oturduğu evde havuzun makine dairesindeki arızayı gidermek istedi.

Elektrik kaçağı nedeniyle akılma kapılan Zeyrek'in kalbi durdu.

48 yaşındaki Zeyrek, 20-25 dakika temel yaşam desteği uygulanarak hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kalp durması dirençliydi, 50'nci dakikada canlandırma işlemine yanıt alındı.

Vakit kaybetmeden yoğun bakımdaki tedaviye geçildi. Zeyrek, buradaki müdahaleye de olumlu yanıt verdi.

Ancak henüz tehlike geçmiş değil.

ÖZGÜR ÖZEL YAKINDAN TAKİP EDİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hastaneye gelerek Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Özel, olayın 23.35 sıralarında, havuzun motorundaki bir arızaya müdahale ederken suya elektrik kaçağı olması nedeniyle meydana geldiğini belirtti.

Ses gelmesi üzerine Zeyrek'in ailesinin elektrik şalterini indirdiğini ve 112'yi aradığını anlatan Özel, şunları söyledi:

5-6 dakika içinde ambulans geliyor. Ve durmuş olan kalbine, kalp masajına başlıyorlar. Dakikalarca orada kalp masajı yapıyorlar, sonra da buraya geliyor. Ambulansın ulaştığı andan itibaren doğru bir kalp masajı ve suni solunum yapıldığı için beynine oksijen gittiğini ve 70 dakika süreyle yapılan müdahalenin ilk 6-7 dakikası dışında beynine oksijen gitmiş olduğunu ümit ediyoruz. 70 dakika sonra ara ara birkaç kez gelen nabzı geriye geldi. Kalbi atmaya başladı. Şu anda kalbi oldukça iyi bir şekilde atıyor, bir destek olmadan çalışıyor. Hepimizin ümidi şudur, hepimizin ümidi bir mucizenin gerçekleşmesi. Aslında mucize 70 dakika sonra kalbin çalışmasıyla gerçekleşti.

Özel, Belediye Başkanı Zeyrek'in beyin fonksiyonlarında bir hasar oluşup oluşmadığının daha sonra belli olacağını vurgulayarak, "Burada bütün doktorlar, hemşireler, başhekimlik, herkes elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Burada bizim sessizce dua etmek dışında yapacağımız bir şey yok. Hepimiz büyük bir şokun içindeyiz. Onu bir kaybettik, geri bulmayı ümit ediyoruz. Çok zor dakikalar yaşıyoruz." diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖZEL'E TELEFON

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olayın ardından CHP Lideri Özgür Özel'i aradı.

Erdoğan, Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti.