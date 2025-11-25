Elektrik faturalarında yeni dönem

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Elektrik faturalarında yeni dönemin başlamasına az kaldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) 2026 yılı için uygulanacak "Son Kaynak Tedarik Tarifesi"ne ilişkin kurul kararı ekim ayında Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Daha önce yapılan düzenlemeyle yıllık 5 bin kilovat saati aşan seviyede elektrik tüketimi yapanlar, devlet desteğinden yararlanamıyordu.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN DÜZENLEMLER

Yeni yapılan düzenlemeyle söz konusu tüketim limiti 4 bin kilovat saate düşürüldü.

Böylece, yıllık tüketimi 4 bin kilovat saat ya da aylık 333 kilovat saati aşan aboneler devlet desteğinden yararlanamayacak.

FATURASI 984 TL GELENLER DESTEK ALAMAYACAK

Yeni limitle birlikte faturası yaklaşık 984 TL ve üzerinde gelen aboneler devlet desteğinden faydalanamayacak.

Bu karar abonelerin yaklaşık yüzde 6'sını yani yaklaşık 2.5 milyon aboneyi etkileyecek.

ŞİRKETLERDEN MESAJ GÖNDERİLMEYE BAŞLANDI

Bu kapsamda da aylık elektrik tüketimi 333 kilovatsaati yani 984 lirayı geçen abonelere elektrik dağıtım şirketlerinden mesajlar gelmeye başladı.

Şirketlerden tüketicilere gönderilen mesajda, “Tüketiminiz son kaynak tedarik tarife limitinin üzerine çıkmıştır. Bu konuda serbest tüketici hakkınızdan faydalanmak isterseniz EPDK internet sitesinde yer alan tedarik şirketleri ile ikili anlaşma imzalayabilirsiniz.” bilgisi yer aldı.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİNİ EVDE ŞARJ EDENLERİ İLGİLENDİRİYOR

Elektrikli otomobilini evde şarj edenler büyük oranda limiti aşacağı için yüksek tarifeden elektrik kullanacak. Bir elektrikli otomobilin bataryası ortalama 50-54 kW kapasiteye sahip.

50 kW'lık batarya KDV dahil olarak 139,8 liraya doluyordu. Başka bir deyişle aylık 333 kW'yı aşan elektrikli otomobili olan elektrik abonesi yüksek fatura ödeyecek.

Söz konusu limit, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.