Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı

Emekli Albay Orkun Özeller hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı...
Kararı öğrenmesinin ardından kendi isteğiyle adliyeye giden Özeller, burada gözaltına alındı.
GÖZALTINA ALINMASININ GEREKÇESİ
Özeller'in gözaltına alınmasına gerekçenin 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik', aynı zamanda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik kullandığı ifadeler olduğu bildirildi.
TUTUKLANDI
Bugün tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Özeller hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandı.
Orkun Özeller, hakimlik kararıyla tutuklandı.
"TÜRK MİLLETİ KAZANDI"
Orkun Özeller’in mesajını ise avukatı Doğukan Kozan paylaştı.
Paylaşımda, “Tutuklansam bile biz kazandık, Türk Milleti kazandı. Mutluyum.” ifadeleri yer aldı.
NE OLMUŞTU
Emekli Albay Orkun Özeller, son dönemde PKK’nın silah bırakmasına ilişkin süreç üzerinden Bahçeli’yi eleştirmişti.