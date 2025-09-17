Abone ol: Google News

Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı

Hakkında çıkarılan gözaltı kararının ardından Ordu Adliyesi'ne giderek teslim olan Emekli Albay Orkun Özeller'in hakimlik kararıyla tutuklandığı öğrenildi.

Yayınlama Tarihi: 17.09.2025 19:18
Emekli Albay Orkun Özeller hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı...

Kararı öğrenmesinin ardından kendi isteğiyle adliyeye giden Özeller, burada gözaltına alındı. 

GÖZALTINA ALINMASININ GEREKÇESİ

Özeller'in gözaltına alınmasına gerekçenin 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik', aynı zamanda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik kullandığı ifadeler olduğu bildirildi. 

TUTUKLANDI

Bugün tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Özeller hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Orkun Özeller, hakimlik kararıyla tutuklandı.

"TÜRK MİLLETİ KAZANDI"

Orkun Özeller’in mesajını ise avukatı Doğukan Kozan paylaştı.

Paylaşımda, “Tutuklansam bile biz kazandık, Türk Milleti kazandı. Mutluyum.” ifadeleri yer aldı. 

NE OLMUŞTU

Emekli Albay Orkun Özeller, son dönemde PKK’nın silah bırakmasına ilişkin süreç üzerinden Bahçeli’yi eleştirmişti. 

