Emekli Başsavcı Mehmet Demir ile Gazeteci Ali Tarakçı canlı yayında birbirine girdi

Canlı yayında gergin anlar...

Lider Haber TV'de yayınlanan programda CHP'nin yaklaşmakta olan kurultayı konuşulurken iki konuk arasında tansiyon yükseldi.

Emekli Başsavcı Mehmet Demir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i parayla delege satın almak ile suçlarken gazeteci Ali Tarakçı, Demir'in hüküm verdiğini söyledi.

"KARDEŞİM SANA NE"

Demir ise Tarakçı'nın çıkışının ardından "Kardeşim sana ne" diyerek yanıt verdi.

Daha sonra Tarakçı, "Siz niye hüküm veriyorsunuz" sorusunu tekrarlarken Demir'den "Hüküm vermiyorum" cevabını aldı.

"BURADAN KOVARIM SENİ"

İkili arasındaki tartışma ilerleyen dakikalarda daha da hararetlenirken Demir, "Beni zorlama. Sen vatandaş mısın bana soru soruyorsun.

Ben senle tartışmayamı geldim. Kulağını kapat. Buradan kovarım seni" ifadelerini kullandı.

"SENİNLE TARTIŞMAYA GELMEDİM"

Savcı Demir, Tarakçı'nın masadan kalkmasını isterken "Seninle konuşmuyorum, seninle tartışmaya da gelmedim" dedi.

Gerginlik sunucunun araya girmesiyle sona erdi.