Emine Erdoğan: AK Parti, yürüyüşünü istişareyle şekillendiren bir dava şuuru taşımaktadır

Ankara'da AK Parti'nin Kızılcahamam kampı gerçekleştiriliyor.

'Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik' temasıyla düzenlenen 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı.

Kürsüye çıkarak, açılış konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' ile ilgili önemli mesajlar verdi.

TOPLANTIYA İLİŞKİN PAYLAŞIM YAPTI

Toplantının ardından Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden AK Parti 32'nci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, "AK Parti, kararlarını ortak akılla, yürüyüşünü istişareyle şekillendiren bir dava şuuru taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

"BİRLİK VE KARDEŞLİK İÇİNCE GÜÇLÜ YARINLARA ULAŞMAK DİLEĞİYLE"

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın, aziz milletimizin istikbali adına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milletin sinesinden doğmuş bir hareket olarak AK Parti, kararlarını ortak akılla, yürüyüşünü istişareyle şekillendiren bir dava şuuru taşımaktadır.



Bu kutlu yürüyüş, annelerin yüreğini dağlayan acıların dindiği, evlatların umutla büyüdüğü, terörün karanlığına bir daha dönmemek üzere son verildiği bir Türkiye içindir. Birlik, dirlik ve kardeşlik içinde nice güçlü yarınlara ulaşmak dileğiyle.