Emine Erdoğan'dan BM Sıfır Atık Danışma Kurulu 4. Resmi Toplantısı'na ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Danışma Kurulu 4. Resmi Toplantısı'na katıldı.

Emine Erdoğan, toplantıya ilişkin, NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

"HER ADIMIN FARKINDALIKTAN BAŞLAYACAĞINA İNANIYORUZ"

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu olarak, bugüne kadarki hedeflerimize ulaşmaktan aldığımız güçle yolumuza devam ediyoruz.



Dünyanın yükünü hafifleten her adımın, farkındalıkla başlayacağına inanıyoruz. Bu ortak davaya emek veren tüm kurul üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum.

Paylaşımda, Emine Erdoğan'ın toplantıdaki konuşmasından kesitlerin olduğu bir video da yer aldı.