Emlak vergisi son ödeme tarihi 2025: 2. taksit son ödemesi ne kadar, ne zaman bitecek?

Emlak vergisi, ülkemizde belediyeler tarafından alınan, taşınmaz mal sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu bir yerel vergi türüdür.

Konut, arsa, arazi ve işyeri gibi taşınmazların belli oranlar üzerinden hesaplanır ve her yıl düzenli olarak iki defa alınır.

Yılın son günlerinde "emlak vergisi 2. taksit ödemeleri" gündeme geldi.

Ödeme sürecinde işlemler E-Devlet üzerinden veya belediyeler aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor.

Peki Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri ne zaman, son tarih hangi gün? Emlak vergisi 2. taksit ne kadar, kaç TL? Detaylar haberimizde...

EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME 2025

Emlak vergisi 2. taksit ödemesi son tarih 30 Kasım'da tamamlanacak.

e-Devlet üzerinden ilgili belediye hizmet sayfalarına erişilerek borç sorgulama ve online ödeme işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

Ödeme yapmayanlar için de aylık yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanacak.

EMLAK VERGİSİ HESAPLAMA

Rayiç Bedel x Vergi Oranı = Emlak Vergisi Tutarı

Türkiye'de geçerli yıllık vergi oranları şu şekildedir:

Normal Belediyelerde:

Konut: %0,1

İşyeri: %0,2

Arsa: %0,3

Arazi: %0,1

Büyükşehir Belediyelerinde:

Bu oranlar 2 katına çıkar: