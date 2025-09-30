Emsal karar çıktı! Estetiğini beğenmeyen parasını geri alabilecek

Estetik ameliyatların sonucu konusunda yıllardır süren tartışmalara Yargıtay’dan ezber bozan bir karar geldi. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, burun estetiği sonrası yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ücret iadesi talep eden bir hastanın davasında, ödemelerin geri istenebileceğine hükmetti.

Karar, estetik operasyonların “eser sözleşmesi” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koydu.

NTV’nin haberine göre, özel bir hastanede burun estetiği yaptıran hasta, ilk ameliyat sonrası burun eğriliğiyle karşılaştı. İkinci operasyonun ardından ise koku alma duyusunu kaybetti.

Üçüncü ameliyat için farklı bir doktora yönlendirilen hasta, yeniden ücret ödemek zorunda kalınca parasının iadesi için dava açtı.

ÜCRET İADESİ İÇİN HÜKMEDİLDİ

Süreç başlangıçta hasta lehine ilerlemedi. Hem tüketici hakem heyeti hem de ilk derece mahkemesi, “tıbbi tanının bulunmadığı ve tedavinin yerinde olduğu” gerekçesiyle talepleri reddetti.

Dosya Yargıtay’a taşındığında ise dengeler değişti. Yüksek Mahkeme, estetik operasyonlarda hastanın beklentilerinin karşılanmaması halinde ücretin iadesinin mümkün olduğuna hükmederek emsal bir karara imza attı.

Adalet Bakanlığı’nın “kanun yararına temyiz” başvurusunu değerlendiren Yüksek Mahkeme, estetik operasyonların Türk Borçlar Kanunu kapsamında “eser sözleşmesi” sayıldığını belirterek, “Amaç hastaya güzel bir görünüm sağlamaktır; bu gerçekleşmezse ameliyat ayıplı kabul edilir ve ücret iadesi gerekir” ifadelerini kullandı.