En çok yerli müzik dinleyen ülkeler belli oldu! İşte Türkiye’nin sırası

Dijital müzik platformları tarafından yapılan yeni bir araştırmayla birlikte dünya genelinde en çok yerli müzik dinleyen ülkeler listelendi.

Dünya genelinde yerli müzik dinleme oranlarına göre yapılan listede Türkiye sıralamasıyla öne çıkarken en çok kendi sanatçısını dinleyen ülkeler dikkat çekti.

Söz konusu araştırma 2024-2025 dönemi verilerine göre, 73 ülkede Top 200 şarkı listelerinden toplanan 800 binden fazla veriyle yerel müzik dinleme oranları sıralandı.

EN ÇOK KENDİ SANATÇISINI O ÜLKELER DİNLEDİ

Yapılan analizlere göre, Türk dinleyiciler global içerikler yerine büyük oranda Türkçe şarkıları tercih ettiğini bir kez daha ortaya koydu. Söz konusu veriler, Türkiye’de yerli sanatçılara olan ilginin ve bağlılığın oldukça güçlü olduğu dikkat çekti.

1-Hindistan

2- Türkiye

3- Vietnam

4- İtalya

5-. Japonya

Türkiye’ye özel hazırlanan Loud & Clear raporuna göre, Türkiye’de yerel sanatçıların platformdaki payı 2013’te %11 seviyesindeydi; 2025’te ise bu oran %65’e ulaştı.