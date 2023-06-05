Enerji Bakanlığı'nda Alparslan Bayraktar dönemi: Görevi devraldı Enerji Bakanlığı’nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Fatih Dönmez bakanlık görevini Alparslan Bayraktar’a teslim etti. Bayraktar, açıklama yaptığı sırada duygusal anlar yaşadı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim zaferinin ardından yeni kabineyi açıkladı.

Bu kapsamda yeni isimlerin belli olması ile birlikte sıra görev teslimlerine geldi.

Dün 8 bakan için devir teslim töreni yapılırken, bugün de 7 bakan için tören düzenleniyor.

Böylelikle görev teslimleri tamamlanmış olacak.

Duygusal anlar yaşandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda da yaşanan değişimin ardından Fatih Dönmez, görevi Alparslan Bayraktar'a teslim etti.

Bayraktar, konuşma yaptığı sırada ailesine teşekkür ederken duygusal anlar yaşadı.

"Büyük imtihanlardan sınamalardan başarıyla geçtik"

Açıklamalarından öne çıkanlar ise şu şekilde:

Geçtiğimiz 21 yılda AK Parti iktidarlarında piyasa reformu ile enerji ve tabii kaynaklar alanında büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Bir taraftan Bakanımızın ifade ettiği gibi artan enerji talebini karşılarken dışa bağımlılığımızı düşürmeye gayret ettik. Milli enerji ve maden politikası ile enerjide arz güvenliği piyasa hedeflerini ortaya koymuştuk. Enerji sektörümüzde yaşanan küresel iklim krizi, pandemi, tedarik zinciri problemleri, bölgemizde ortaya çıkan savaş, 6 Şubat deprem felaketi gibi çok büyük imtihanlardan inanıyorum ki başarıyla geçtik. 2017 yılında ortaya koyduğumuz orta ve uzun vadeli hedeflerimizi gerçekleştirmeye gayret ettik.



2053 net sıfır emisyon doğrultusunda enerji ve tabii kaynaklar alanında daha büyük dönüşüm için reform hamlesi ile ülkemizin refahına en büyük katkıyı sağlamak için var gücümüzle çalışacağız.

Teşekkür konuşması

Türkiye’nin küresel enerji ve maden piyasasındaki rolünü güçlü hale getireceğiz. Bu vesile ile sayın Cumhurbaşkanımıza ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonundan dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Bugüne kadar katkı koyan önceki dönem enerji bakanlarımıza, birlikte çalışma fırsatı bulduğum Berat Albayrak’a ve Fatih Dönmez’e teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm bürokrat arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.



Sayın Bakanım size yasama çalışmalarında başarılar diliyorum. Ben de bu vesile ile beni bugünlere getiren kıymetli anne ve babama, her daim bana destek olan eşime ve küçük kızlarıma teşekkür ediyorum.



Son olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bu önemli görevi bizlere layık gördüğü için şükranlarımı arz ediyor hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Alparslan Bayraktar kimdir?

Bayraktar, Türk mühendis ve siyasetçi.

Yurt içinde ve yurt dışında özel sektörde çalışan Bayraktar, 2010-2016 yıllarında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda kurul üyeliği görevinde bulundu.

3 Haziran 2023'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak atandı.