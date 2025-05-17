Engelli bireylerin sorunlarının tespiti için Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak

AA & Ensonhaber

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Engelli Bireylerin Toplumsal Hayata Katılmalarının Güçlendirilmesi, Karşılaştıkları Sorunların Tespit Edilmesi ve Bu Sorunlara Kalıcı Çözümler Üretilmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırma Komisyonu Kurulmasına Dair Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre komisyon, 22 üyeden oluşacak.

ÇALIŞMA SÜRESİ 3 AY OLACAK

Komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak.

Komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.