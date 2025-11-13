Ensonhaber, deprem bölgesinde: Depremzedeler yeni evlerine kavuştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Deprem bölgesi ayağa kalkıyor...

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

KONUT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yaşanan yıkımın ardından devlet-millet el ele çalışmalar yürütüldü.

Asrın felaketinin ardından kısa bir süre geçerken kalıcı konutların çalışmaları başladı.

ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakan Murat Kurum başkanlığındaki ekip, deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor.

Binalar hızla yükselirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Kurum, bölgeden bir an olsun elini çekmiyor.

ENSONHABER VATANDAŞLARA MİKROFON UZATTI

Ensonhaber ekipleri ise sahaya inerek, vatandaşlara her kesimden takdir toplayan çalışmaları sordu.

Deprem bölgesindeki illerde vatandaşların yeni konutlarına misafir olan ekibimizden Taha Gecü, vatandaşların sürece ilişkin görüşlerini aldı.

"ÇOK ŞÜKÜR DEVLETİMİZ BAŞARDI"

Gaziantep'te yaşayan depremzede "Evlerimize kavuşmak için 3 yıl, 5 yıl, 7 yıl söylentileri çok olduğu için asla geçemeyeceğimizi düşünüyorduk. Hep orada kalacağımızı düşünüyorduk. Ama çok şükür ki devletimiz başardı ve ev sahibi olduk. Söylentiler boşa çıktı şu an evimdeyim." ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR HARIL HARIL ÇALIŞTI"

Depremin ardından asılsız söylentilerin depremzede vatandaşları yorduğunu belirten Şanlıurfalı depremzede ise şunları kaydetti:

İnsanlar beni kışkırttı. Kötü insanlar bu evler bitmez söyleminde bulundu, samimi dostlarımız bize bunları söyledi. Biz de dedik Cumhurbaşkanımız söz verdi, insanlar harıl harıl çalışıyor dedik ama bize inanmadılar. Sonra bir sene içerisinde gittik Cumhurbaşkanı’nın katıldığı törende adımız çıktı. Sonra geldik anahtarı aldık evimize yerleştik. Yani bir hayal gibi oldu.

"DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Deprem bölgesinde çalışmaların sona geldiğini kaydeden Osmaniyeli depremzede ise, "Sen olsan beklemez misin yavrum. Elbette ki devlete güvendik, devletimizde bizi sarsmadı. Bu bölgede konutlar yapıldı her yer bildirin. Devletimizden Allah razı olsun, yaptı ki biz buralara yerleştik. Yoksa ne olurdu halimiz bizim." diye konuştu.

"DEVLETİMİZ NE SÖZ VERDİYSE YERİNE GETİRDİ"

Deprem sonrası hükümete güvendiklerini ve hiç ümitsizliğe kapılmadıklarını belirten Kilisli depremzede, "Devletimiz bu zamana kadar ne söz verdiyse yerine getirdi. Yapmadığı bir şey yok. Öteki eski hükümetler söylerdi ama o sözler havada kalırdı. Bu hükümetimiz ne ağzından çıkıyorsa onu yerine getirdi." ifadelerini kullandı.

HEDEFLERE ADIM ADIM YAKLAŞILIYOR

Adeta şantiye alanına dönen bölgede iki yılın sonunda 350 bin konutun teslimi yapılırken çalışmalar son sürat sürüyor.

Deprem bölgesindeki 11 ilde 2025 yılı sonunda 416 bin 960’ı konut, 36 bin 23’ü ticari ünite olmak üzere toplam 452 bin 983 konut ve iş yerinin teslimatının tamamlanması hedefleniyor.

Deprem bölgesindeki köylerde 2 bin 952, şehirlerdeki 174 ayrı alanda bulunan toplam 1900 şantiyede, 160 bin işçi afet konutlarının inşası için aralıksız çalışıyor.