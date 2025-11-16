Ensonhaber deprem bölgesinde: Devlet bizim babamız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem sonrası devlet, vatandaşlarını hiçbir zaman yalnız bırakmadı.

Deprem bölgesinde çalışmalar hızla başladı ve daha güvenli konutlar kısa süre içerisinde inşa edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sahada çalışmaları yakından takip ettiği deprem bölgesi, yeniden ayağı kaldırıldı.

Vatandaşlara evlerinin teslimi sürerken Ensonhaber olarak, deprem bölgesine gittik ve yapılanları yerinde inceledik.

VATANDAŞLAR ÇALIŞMALARI ANLATTI

Konutların yükseldiği bölgede vatandaşlara da mikrofon uzatarak, yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldık.

YouTube ve TikTok hesabımız üzerinden yayınladığımız röportajlarda vatandaşlar, bölgeye dair şu bilgileri verdi;

"DEVLET BİZİM BABAMIZ"

Elazığ'da yaşayan bir vatandaş yapılan deprem konutlarıyla ilgili, "Devlet şu anda inanın hepimizin babası oldu. Elbette eksiklerimiz vardır. Ama hatalar çok az. Devlet, bizim babamız, hakikaten babamız." dedi.

"DEVLET BİZE KRALLAR GİBİ BAKIYOR"

Osmaniye'e yaşayan başka bir vatandaş ise "Yiğidi öldür, hakkını inkar etme. Burada devlet bizim her eksiğimizi verdi. Devlet bizi krallar gibi besledi. Yardımcı oldular. Her türlü yiyeceğimizi getirdi, elektrik parası, su parası almıyor." dedi.

"DEVLET BİZE DESTEK ÇIKTI"

Şanlıurfa'da yaşayan ve zor günler geçirdiğini söyleyen bir kadın ise devletin kendisine destek çıktığını, kira yardımı yaptığını söyledi. "Bir odadan dört odaya girmek çok güzel bir şey." diyerek hayallerine kavuştuğunu anlattı.

