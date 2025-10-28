Ensonhaber, depremzedelere mikrofon uzattı: Deprem konutlarını CHP yapabilir miydi?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Yaşanan yıkımın ardından devlet-millet el ele çalışmalar yürütüldü.

Asrın felaketinin ardından kısa bir süre geçerken kalıcı konutların çalışmaları başladı.

ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakan Murat Kurum başkanlığındaki ekip, deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor.

Binalar hızla yükselirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Kurum, bölgeden bir an olsun elini çekmiyor.

ENSONHABER VATANDAŞLARA SORDU

Ensonhaber ekipleri ise sahaya inerek, vatandaşlara her kesimden takdir toplayan çalışmaları sordu.

Osmaniye'de depremzedelere mikrofon uzatan ekibimiz vatandaşlara, "Deprem konutlarını CHP yapabilir miydi?" diye sordu.

"DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve devlet yetkililerine yapılan çalışmalardan dolayı teşekkürleri sunarken, CHP'nin iktidar olması durumunda sürecin daha da kötüye gideceğini söyledi.

"Deprem konutlarında her şey güzel gidiyor, devletimizden Allah razı olsun, konutları vaktinde teslim etti" diyen vatandaş, "Her şey göz önünde, o kadar konutları kim yaptı, TOKİ konutlarını kim yaptı, çarşıdaki binaları kim dikti, güzel gidiyor çalışmalar. Kötü söz diyenlere biz hiç kulak asmıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İZMİR, İSTANBUL ÇÖPTEN GEÇİLMİYOR"

"Ben CHP’nin adını bile duymak istemiyorum" diyen vatandaş şunları kaydetti:

CHP’nin bu zamana kadar neyini gördük ki. CHP sadece düşmanlarla beraber. Yapmazlardı, her şey daha kötü olurdu. CHP’ye güvenmiyoruz her şey göz önünde. Yapılan işleri, yapılan pislikleri görüyor artık vatandaş. Yıllardır benim oyum Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Allah ondan razı olsun. CHP’nin hiçbir şeyine güvenmiyoruz, onların yönettiği yerleri de görüyoruz. İzmir, İstanbul çöpten geçilmiyor. Su yok şehirlerde herkes şikayetçi.

2025 HEDEFLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Adeta şantiye alanına dönen bölgede iki yılın sonunda 300 bini aşkın konutun teslimi yapılırken çalışmalar son sürat sürüyor.

Deprem bölgesindeki 11 ilde 2025 yılı sonunda 416 bin 960’ı konut, 36 bin 23’ü ticari ünite olmak üzere toplam 452 bin 983 konut ve iş yerinin teslimatının tamamlanması hedefleniyor.

Deprem bölgesindeki köylerde 2 bin 952, şehirlerdeki 174 ayrı alanda bulunan toplam 1900 şantiyede, 160 bin işçi afet konutlarının inşası için aralıksız çalışıyor.