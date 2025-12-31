Ensonhaber ulaştı: Ünlülerle aynı karelerde görülen 'Cihanna' detayı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Başsavcılığı’nın uyuşturucu operasyonları dalga dalga yayılıyor.

Operasyonların magazin boyutu tüm detaylarıyla ortalığa saçılırken dikkat çeken detaylar ortaya çıkıyor.

'CİHANNA' ADIYLA BİLİNİYOR

'Cihanna' bilinen Cihan Şensözlü, uzun yıllardır İstanbul’un gece hayatı, davetleri ve sosyete organizasyonlarında görülen bir isim olarak tanınıyor.

Şensözlü, son dönemde hakkında yürütülen uyuşturucu ve fuhşa teşvik soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle gündeme gelmişti.

Süreç bu şekilde devam ederken Şensözlü’nün, farklı dönemlerde magazin ve iş dünyasından tanınmış isimlerle aynı karelerde yer aldığı ortaya çıktı.

AYNI KAREDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Geçmiş yıllarda çekinildiği görülen fotoğraflarda; Burak Yılmaz, Hande Yener, Hacı Sabancı, Özge Ulusoy ile iş dünyasından Cenk Öztanık ve Saffet Ulusoy’un yer aldığı görülüyor.

Fotoğrafların konserler, özel davetler, kalabalık sosyal organizasyonlar ve çeşitli etkinliklerde, farklı yıllarda çekildiği belirtiliyor.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturması kapsamında, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yazar ve fenomen Cihan Şensözlü’nün de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı.

Bu 7 isim, 21 Aralık’ta Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’nde hakimlikçe tutuklanmıştı.

"KİMSEYİ FUHŞA TEŞVİK ETMEDİM"

Tutuklanan isimlerden Cihan Şensözlü’nün, savcılık ifadesinde "Ben hiçbir şekilde tanımış olduğum ünlü camiasındaki kimseyi para karşılığı bir amaç için hediye, değerli eşya, mücevherat aracılığıyla başka bir erkekle tanıştırmaya aracılık etmedim. Kimseyi fuhşa teşvik etmedim. Bunun yolunu kolaylaştırmadım, aracılıkta bulunmadım. Ben hesap veremeyeceğim hiçbir şey yapmadım... Ben köşe yazılarımda da sosyal medyanın gidişatının kötü bir duruma doğru gittiğini, sosyal medyanın gençleri yanlış kullanmaya özendirdiğini defalarca belirttim." dediği öğrenildi.