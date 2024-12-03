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Yeni yıla sayılı günler kala gözler asgari ücrete çevrildi.

Pazarlık masaları kurulurken, çeşitli öneriler de beraberinde geliyor.

TOPLANTI ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, bu kapsamda bir açıklamada daha bulundu.

Ergün Atalay, 10 Aralıkta başlayacak olan asgari ücret görüşmeleri öncesinde Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleri ile bir araya geldi.

Atalay yaptığı değerlendirmede, asgari ücret zammının çalışanların maaşlarına 1 Şubat'ta yansıyacak olmasına rağmen, 150 gündür ülke olarak asgari ücretin konuşulduğunu ifade etti.

"RAKAMI SONRA AÇIKLAYACAĞIZ"

Türk-İş Başkanı Atalay, "Asgari ücret artışının enflasyona yol açmadığını 2024’te gördük. 2024’te asgari ücret bir defa arttı ama enflasyonun düşmediği görüldü" diye konuştu.

Atalay, asgari ücrete ilişkin beklentilerine ilişkin de, "Haftaya işveren ve hükümetin rakamlarını görelim sonra biz açıklarız" dedi.

SERT İFADELER KULLANDI

"TÜİK’in verilerine ne kamuoyu güveniyor ne ben güveniyorum. Ben bu verileri markette ya da pazarda hissetmiyorum. Herkes ne olduğunu yaşayarak görüyor. O hesaplarla gerçek fiyatlar birbirini tutmuyor" diyen Atalay, hükümete yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BİZ BU ÜLKENİN YÜZDE 40'IYIZ, İŞÇİLER GEREKENİ YAPARLAR"

Ergün Atalay, hükümete yönelik sert ifadelerinde şunları söyledi:

Asgari ücretli bu ülkede sahipsiz olmaması gerekiyor. Makul insanların asgari ücretlilere sahip çıkması gerekiyor. Bunlar 17 bin liranın ne olduğunu bilmiyorlar, o parayla bir hafta yaşayabilirler mi? Denesinler bakalım. İşçileri işverenlerin merhametine bırakmayın. Biz Meclis’te ya da başka yerlerde kapı kapı dolaşıp sürekli ağlayalım mı? Biz bu ülkenin yüzde 40'ıyız. Yeri gelince bu ülkenin işçileri yapılması gerekeni yaparlar.

"BİR HAFTA GEÇİNEBİLİR Mİ?"

Ayrıca Atalay, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı'nın "Asgari ücret zammı yüzde 25’i geçmesin" açıklamasına da tepki göstererek şunları söyledi: