Erkek memurlar part-time çalışabilecek mi? Yarı zamanlı memur maaşı 2025

2025 yılı itibarıyla devlet memurları için önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi.

“Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulamaya kondu.

Yönetmeliğe göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi devlet memurları, çocuklarının doğumundan itibaren ilköğretim çağına başlayana kadar yarım zamanlı çalışma imkanından faydalanabilecek.

Bu hak, çocuğun doğumundan itibaren ilkokul çağına (6 yaşına) gelene kadar geçerli olacak.

Peki erkek memurlar part-time yani yarı zamanlı çalışabilecek mi? Yarı zamanlı çalışan memur ne kadar maaş alacak? İşte detaylar…

ERKEKLER MEMURLAR PART-TİME ÇALIŞABİLECEK Mİ 2025

Yeni yönetmelik, yalnızca kadın memurları değil, erkek memurları da kapsıyor. Artık eşi doğum yapan erkek memurlar, babalık izninin ardından yarı zamanlı çalışma hakkından faydalanabilecek.

Yalnızca biyolojik baba olanlar değil, evlat edinen erkek memurlar da çocuk fiilen teslim edildikten sonra bu haktan faydalanabilecek.

YARI ZAMANLI MEMUR MAAŞI 2025

Yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan memurlar, tam zamanlı maaşlarının yarısını alacak.

Bu miktar, kişinin kadrosu ve derece/kademesine göre değişiyor.

2025’te 50.000 TL maaş alan bir memur, part-time çalışmaya geçtiğinde yaklaşık 25.000 TL civarında bir maaş alacak.

Ek ödeme, sosyal haklar ve tazminatlar da buna orantılı şekilde azalacak.