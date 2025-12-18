Ersan Şen: Dil işin tuzağı asıl hedef iktisadi bağımsızlık

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, terörün hayatımızdan çıkması için tarihi adımlar atıyor.

Terörsüz Türkiye sürecinin başlamasından bu yana birçok aşama geride kaldı.

Kurulan komisyonda toplumun farklı kesimleri dinlendi ve raporlama safhasına geçildi.

Bu süreçte tabii ki tartışmalar da eksik kalmadı. Bunların başında da ana dilde eğitim ve federasyon konuları yer aldı.

Süreç devam ederken konuyu değerlendiren Ceza Hukukçusu Prof. Ersan Şen, X hesabından bir paylaşımda bulundu.

"AB KATALANLARIN YAPTIĞI REFERANDUMU TANIMADI"

Avrupa'dan örnekler veren Şen, dil konusunun bir tuzak olduğunu dile getirdi.

Şen, şunları söyledi:

"İspanya’da adı koyulmamış bir federasyon var; özerk yapıda Katalonya var, Bask var, Galiçya var, toplam 17 özerk bölge var, ama devletin dili İspanyolca, pasaportu İspanyol. Ayrıca; orası Avrupa Birliği, sınırlar kaldırılmış, kimin ne olduğu önemli değil. Ancak buna rağmen sadece Madrid değil, AB de Katalanlar’ın yaptığı referandumu tanımadı. AB; 'İspanya‘yı Yugoslavya yaptırmam, oturun oturduğunuz yerde' dedi.

Gördünüz mü? Özgürlükçü AB bile, İspanya’nın bir bölgesinde yapılan bağımsızlık referandumunu dikkate almadı. Maç bitti.

"DİL İŞİN TUZAĞI, HEDEF İKTİSADİ BAĞIMSIZLIK"

Dil işin tuzağı, olayın asıl nedeni iktisadi bağımsızlık, para ve pasta. Sen dış güçlere karşı beni koru, sağlık hizmetini bedavaya ver, gerisine karışma! İsterseniz bir de yazın bedava dondurma servisi yapılsın.

Üniter yapı; bütünlük, ulus devlet, tek bir dil, tek bir kimlik demektir. Cumhuriyet’in Anayasa'da yazılmış nitelikleri bellidir, bunlar tartışmaya açılamaz."