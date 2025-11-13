Ersan Şen: İBB iddianamesine boş demek mümkün değil

ERSAN ŞEN'İN GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİĞİ BÖLÜMÜN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında iddianame tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından hazırlanan 3 bin 900 sayfalık iddianamede tutuklu Ekrem İmamoğlu için 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamenin yankıları sürerken bu kapsamda Ceza Hukukçusu Prof. Ersan Şen, merak edilen bu konuyu Ensonhaber YouTube kanalında değerlendirdi.

"İDDİANAMEYE BOŞ DEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

'Bir hukukçu olarak İBB iddianamesinin boş olduğunu söyleyenlere katılıyor musunuz' sorusuna yanıt veren Şen, şunları kaydetti:

Elbette denilemez. 19 Mart'ta başlayan bir süreç, neredeyse 8 ayı tamamladık.



Sayfa sayısına çok takılmıyorum ama böyle bir iddianameye kimsenin Cumhuriyet Halk Partililerin de boş ya da hukuktan uzak demeleri doğru değil.



Mümkün de değil.

EKREM İMAMOĞLU'NUN ALACAĞI CEZA

Ekrem İmamoğlu'nun alacağı olası ceza süresi hakkında da konuşan Hukukçu Ersan Şen, şu ifadeleri kullandı:

Yani ben size peşinden söyleyeyim; Örgütlü bir mahkumiyet çıkarsa 32 yıl, eğer örgüt iddiası çürütülürse 28 yıl, son 1 yıl da denetimli serbestlikle geçiyor.

"28 İLA 32 YIL EN FAZLA HAPİS YATACAĞI SÜREDİR"

İddianameye öyle binlerce yıl yazarlar ama ceza infaz hukuku sisteminde cezanın asgari tutarları vardır.



Dolayısıyla o söylenen binlerce yıllık talep doğru olabilir ama cezalar kesinleşirse 28 ila 32 yıl en fazla hapis yatacağı süredir.

