Ersan Şen'den Kahramanmaraş'taki hemşire şiddetine sert tepki

Türkiye, Kahramanmaraş'taki dehşet veren görüntüleri konuşuyor.

Hemşire şiddeti yenidoğan bebeği engelli bıraktı.

5 yıl önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde dünyaya gelen Deniz Esin'in kuvözdeyken hemşire Hazel Dırık B.'nin şiddetine maruz kaldığı tespit edildi.

Şiddetin kamera görüntülerinin ortaya çıkmasıyla da yürekleri sızlatan olaya tepkiler peş peşe geldi...

Ensonhaber YouTube kanalında yaptığı değerlendirmelerle sık sık gündeme gelen Ceza Hukukçusu Prof. Ersan Şen, X hesabından bir paylaşımda bulunarak konuyu değerlendirdi.

"ÇOCUĞUN VE AİLENİN UĞRADIĞI MAĞDURİYET ORTADA"

Görüntüleri kabul edilemez bulan Şen, şu ifadeleri kullandı:

Beş günlük bebeğimizin engelli kalmasına neden olduğu anlaşılan şiddet görüntülerinin kabulü mümkün değil. Aradan uzun zaman geçtikten sonra bebeğin annesine ve babasına bu olayın bildirildiğine dair iddia ise ayrı bir vahamet içeriyor. Çocuğun ve ailenin uğradığı ağır mağduriyet ortada.

"AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANMAYI GEREKTİRİR Mİ? ADALET BİR AN EVVEL HESABINI SORMALI"

Suça konu fiil; neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama mıdır, öldürmeye teşebbüs müdür, sorumluları kim veya kimlerdir, asliye ceza mahkemesi yerine ağır ceza mahkemesinde yargılanmayı gerektirir mi? Adalet bir an evvel bunun hesabını sormalı. Anayasa; m.10 ve m.41 bunun için var, temel hak ve hürriyetler için var.